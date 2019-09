Assassin's Creed Odyssey - Die Inhalte enden: Letzte Quest und Termin für Discovery-Modus veröffentlicht

Heute ist es soweit: Assassin’s Creed Odyssey wurde von Entwickler Ubisoft Montreal mit seiner letzten verlorenen Geschichte ausgestattet. Damit enden die kostenlosen Quests für das epische Rollenspiel. Wir müssen demnächst also unsere eigenen Geschichten erzählen oder Griechenland im Rahmen der Discovery-Tour erkunden, die ebenfalls in Kürze erscheint.

Assassin's Creed Odyssey Story-Creator soll im August durch Update 1.50 erweitert werden

Die letzte Geschichte ermöglicht uns eine letzte Begegnung mit unserem alten Freund Sokrates, der während unserer Abwesenheit offenbar inhaftiert wurde. Wir müssen den Philosophen aus seiner misslichen Lage befreien und in Erfahrung bringen, wer für die Verhaftung verantwortlich ist.

Wer die Sokrates-Quest abgeschlossen hat, kann sich nun vermehrt dem Story-Creator-Modus widmen, der weiterhin mit Updates aktuell gehalten wird und euch die Möglichkeit bietet eure eigenen Geschichten in „Assassin’s Creed Odyssey“ zu erzählen.

Oder ihr wartet bis zur Veröffentlichung des kostenlosen und friedlichen Discovery-Modus am 10. September. Damit könnt ihr die Spielwelt auf eine sehr lehrreiche Art und Weise erkunden, indem ihr mit vertrauten Charakteren aus dem Hauptspiel an interaktiven Touren teilnehmt, die euch auf spielerische Weise über das Leben im antiken Griechenland aufklären.

Mit dem Discovery-Mode wird die letzte größere Neuerung den Weg in „Assassin’s Creed Odyssey“ finden und danach euch die Entscheidung überlassen, wann und wie ihr euch von der virtuellen Antike verabschieden möchtet.

