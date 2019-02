Assassin's Creed Odyssey - Das große Februar-Update enthält die dritte DLC-Episode und erscheint noch heute

Noch am heutigen Dienstag wird das große Februar-Update für Assassin’s Creed Odyssey erscheinen und einige neue Inhalte mit sich bringen. Worauf ihr euch neben der DLC-Fortsetzung und dem New-Game-Plus-Modus außerdem freuen könnt, haben wir für euch im Folgenden zusammengefasst.

Update 1.1.4 wird das Action-Rollenspiel Assassin’s Creed Odyssey erneut um einige interessante Features und Inhalte bereichern. Einer der Hauptänderungen ist selbstverständlich der nun mehrfach angekündigte New-Game-Plus-Modus, mit dem ihr das Spiel noch einmal mit eurer bestehenden Ausrüstung inklusive aller Verbesserungen und Upgrades, erlernten Fähigkeiten, gesammelten Drachmen und Materialien neu beginnen könnt.

Endlich wieder Story!

Doch damit nicht genug: Das Update liefert uns endlich die finale Episode Blutlinie der Story-Erweiterung Das Vermächtnis der ersten Klinge und bringt die Geschichte damit zu ihrem Ende. Darüber hinaus wird der Patch eine neue Vergessene Geschichte Griechenlands hinzufügen und bereits den Game-Support für die im März und später erscheinenden Questreihen bereitstellen.

Assassin's Creed Odyssey Das Vermächtnis der ersten Klinge Teil II: Das könnt ihr vom ersten DLC erwarten

Die weiteren Features

Fotomodus-Freunde können sich über zehn Rahmendesigns freuen, mit denen Screenshots nun zusätzlich aufgehübscht werden können. Außerdem wird mit dem neuen Update ermöglicht, Änderungen an den Hintergründen der Dialogfelder vorzunehmen, die in Gesprächen geöffnet werden, um Antworten auszuwählen. Alle weiteren wichtigen Änderungen in der Übersicht:

Die Schwierigkeit der härtesten Arenakämpfe wurde angehoben.

Eine eingefügte Tastenfunktion ermöglicht den schnelleren Anstieg mehrere Gegenstände auf einmal auszuwählen.

Die Benutzeroberfläche des Fotomodus wurde angepasst, um ihn benutzerfreundlicher zu machen.

Das Maximal-Level wurde auf 99 angehoben.

Es wurden neue Meister-Level, Schiff- und Söldnerränge (inklusive neuer Belohnungen) hinzugefügt.

Die Karte enthält nun 22 neue Schnellreisepunkte.

Die Boni-Stärken der Bootsleute, die ihr durch einen Store-Kauf oder den Ubisoft-Club erhalten habt, werden nun an das Level des Spielers angepasst.

Balancing und Bug-Fixes

Kein Patch ohne Balancing und Bug-Fixes. Bis auf das Angleichen von Loot- und Drop-Chancen, Schadens- oder Levelwerten, sind allerdings keine nennenswerten Anpassungen vorgenommen worden. Ihr könnt sie jedoch gerne über unsere Quellen-Verlinkung noch einmal im Detail nachlesen.