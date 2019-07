Assassin's Creed Odyssey - Der finale Atlantis-DLC hat einen Termin

Jede Reise hat ein Ende, das gilt für das Action-RPG Assassin’s Creed Odyssey von Ubisoft ebenso. Jetzt haben die Verantwortlichen den Starttermin der letzten DLC-Episode zu Das Schicksal von Atlantis verraten.

Assassin's Creed Odyssey Kündigt die neue Quest das Ende neuer Inhalte an?

Nachdem wir zuletzt den Hades aufgesucht haben, schickt uns die finale Episode mit dem Namen Das Urteil von Atlantis in das Reich des Meeresgottes Poseidon, in dem es zumindest dem ersten Screenshot nach deutlich einladender aussieht.

Im Rahmen der DLC-Reihe Das Schicksal von Atlantis besuchten wir bereits das paradiesische Elysium und zuletzt das düstere Totenreich, bevor uns die finale Episode endlich der sagenumwobenen Stadt Atlantis näher bringt.

We're excited to reveal that the final DLC episode, Judgment of Atlantis, will be available on July 16! Get a first glimpse of Poseidon's realm with this exclusive screenshot! 🔱 #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/9FKBhIV6WR