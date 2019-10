Assassin's Creed Odyssey - Epische Begegnungen, kostenloses Reittier und mehr: Das sind die neuen Inhalte im Oktober

Im Oktober erwarten alle Spieler von „Assassin's Creed Odyssey“ passend zum einjährigen Jubiläum neue Inhalte und ein neues Update. Außerdem hat Ubisoft einige interessante Statistiken bezüglich der Community-Leistungen veröffentlicht.

Am 05. Oktober 2018 veröffentlichte Ubisoft das Action-Adventure Assassin's Creed Odyssey für PlayStation 4, Xbox One und PC. Entsprechend feiert der Titel in wenigen Tagen bereits sein einjähriges Jubiläum.

Passend zu diesem Anlass können sich Spieler im Ingame-Laden von „Odyssey“ kostenlos ein neues Jubiläums-Reittier sichern. Dazu heißt es:

„Benannt nach der verspielten Nymphe Melaina, wird dieses prächtige Pferd alle Söldlinge in einen extravaganten Helden verwandeln.“

Im Rahmen des Geburtstags hat Ubisoft zudem einige interessante Statistiken bezüglich der Community-Leistungen zusammengestellt.

Zusammen schickten die Spieler über 20 Milliarden Feinde in den Hades.

Die Spieler haben gemeinsam über 645 Millionen Stunden Spielzeit erreicht.

Seit dem Start wurden über 48 Millionen Fotos aufgenommen.

Für 1,25 Millionen Stunden sahen sie das antike Griechenland durch die Augen ihres treuen Adlers Ikaros.

Insgesamt wurden über 107 Milliarden Waffen demontiert.

Weiterhin dürfen Spieler im Laufe des Oktobers das Update 1.5.1 mit einigen Verbesserungen in Empfang nehmen.

© Ubisoft

Epische Begegnungen

Außerdem wird es besondere Jubiläumsevents geben, die euch epische Begegnungen bescheren. Im Oktober wird jeden Tag ein ehemaliger Söldner oder Schiff im Spiel vorgestellt.

Als Belohnung beim Sieg über einen epischen Söldner oder ein episches Schiff winken euch täglich 15 Orichalcum. Das ergibt 105 Orichalcum statt der üblichen 40 pro Woche. Epische Begegnungen werden im November wieder zu ihrem Normalzustand zurückkehren.

Außerdem möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf die Konzertreihe Assassin's Creed Symphony hinweisen. Das sind die Termine im deutschsprachigen Raum:

Düsseldorf, Mitsubishi Halle, 4. Oktober 2019

Berlin, Tempodrom, 8. November 2019

Zürich, Hallenstadion, 30. November 2019

Tickets für die Tournee könnt ihr unter diesem Link erwerben. Alle Infos zu Assassin's Creed Symphony haben wir euch in diesem News-Artikel zusammengefasst:

Assassin's Creed Jetzt noch Tickets für das Symphony-Konzert in Deutschland sichern