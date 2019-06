Assassin's Creed Odyssey - Durch diesen Trick steigen Spieler schneller im Rang auf

Ubisoft veröffentlichte im Rahmen der E3 2019 den Story-Creator-Modus, mit dem jeder Spieler eigene Quests und Storylines entwerfen kann. Offenbar wird dieses System nun zum hemmungslosen Stufenaufstieg ausgenutzt.

So war der Story-Creator-Mode für Assassin’s Creed Odyssey ja eigentlich nicht gedacht. Normalweise sollte der erst kürzlich veröffentlichte Modus die Kreativität der Spieler anregen, um eigene innovative Quest-Reihen und Geschichten zu kreieren. Schlaue Füchse nutzen die neuen Erstellungsmöglichkeiten aber nun für Drachmen-Farming und das schamlose Leveln ihres Charakters.

Ich schmeiß die XP durch den Club

Wie die Kollegen von Kotaku ganz zu Recht bemerkt haben, existieren derzeit von anderen „Assassin’s Creed Odyssey“-Spielern erstellte Missionen, die sich ihren Namen bei weitem nicht verdient haben. Für diese Quests muss nämlich kaum ein Handschlag getan werden, um eine gigantische Menge Drachmen und Erfahrungspunkte abzuräumen.

Solltet ihr also den Story-Creator-Modus aktiviert haben, könnt ihr in verschiedenen Regionen Quests annehmen, die euch beispielsweise direkt vor einer freundlich gesinnten Gruppe von Spartanern spawnen lässt, die euer ahnungsloses Attentatsziel ohne euer Zutun für euch erledigen. Durch die beliebige Wiederholung solcher Missionen sind Stufenaufstiege und neue Ausrüstung natürlich gesichert. Aber sollte das so sein?

Die Moral von der Geschicht

Diese Frage stellte sich Ubisoft offenbar ebenso, denn zahlreiche dieser selbst erstellen Missionen verschwinden nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche. Nicht zuletzt liegt das wohl an den spieleigenen Mikrotransaktionen für Erfahrungspunkte und Drachmen, die zunehmend überflüssig werden würden, wenn jeder Spieler diese Form der XP- und Geldbeschaffung nutzen würde.

Zugegeben: In der 159-Seiten-Anleitung zum Story-Creator-Mode steht nichts davon, dass man derartige Exploits nicht erstellen oder nutzen darf, sondern nur wie der Modus funktioniert.

Es scheint wohl vorerst eine Frage der Spieler-Ehre zu bleiben, bis Ubisoft ihr neues Tool überarbeitet hat.