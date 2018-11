Assassin's Creed Odyssey - Diese Inhalte erwarten euch im November

Assassin's Creed Odyssey wird im November mit vielen neuen Inhalten und Events erweitert. Ubisoft hat nun den Fahrplan für den aktuellen Monat bekanntgegeben. Wir haben alle Neuerungen im Überblick!

Das Open World-Abenteuer Assassin's Creed Odyssey wird in diesem Monat um einige neue Inhalte erweitert, die Ubisoft jetzt in einem neuen Blog-Post vorgestellt hat. Alle genannten Neuerungen werden euch vollständig kostenlos zur Verfügung stehen. Wir verraten euch, was euch im November erwartet.

Neue Story-Inhalte

Wie wir bereits berichtet haben, ist seit letztem Freitag die erste Story-Erweiterung zu Assassin’s Creed Odyssey verfügbar. Diese Mission markiert den Auftakt der „vergessenen Geschichten von Griechenland“, einer Questreihe, die mit bekannten Gesichtern und neuen Charakteren die Wartezeit auf die erste große Erweiterung verkürzen soll.

Die erste Quest-Reihe „Das Stück muss stattfinden" führt euch zurück zur Schlacht der 300. Hier steckt ihr in den Schuhen eines Schauspielers, der König Leonidas spielen soll. In der zweiten vergessenen Geschichte „Göttlicher Eingriff" werdet ihr auf eine geheimnisvolle Frau treffen, die eure Fähigkeiten auf verschiedene göttliche Proben stellen wird.

Die Quest-Reihen der vergessenen Geschichten werden automatisch in der Welt auftauchen, markiert als gelbe Neben-Quests, sobald ihr im Spiel Episode 5 erreicht habt. Mit der Vollendung jeder vergessenen Geschichte werden neue Belohnungen freigeschaltet.

Neue epische Events

Neue epische Events werden standardmäßig im Spiel auftauchen, bei denen ihr entweder ein episches Schiff oder einen epischen Söldner aufspüren sollt. Die Söldner wurden allerdings derzeit aufgrund von Fehlern aus dem Spiel entfernt, sollen aber im Laufe des Monats endlich nachgereicht werden.

Neue Gegenstände

Assassin’s Creed Odyssey wird im November um zwei neue Pakete erweitert. Das Odysseus-Paket beinhaltet einen neuen Ausrüstungssatz, ein neues Reittier und eine neue Waffe.

Das Odysseus-Schiffspaket hält ein neues Schiffsdesign, ein neues Mannschaftsthema und eine neue Galionsfigur für die Vorderseite des Schiffes bereit. All diese Gegenstände werden Ende November gleichzeitig im Shop und auch im Oikos der Olympioniken erhältlich sein.

Neue mythische Kreatur

Mit „Steropes der Kyklop“ wird am 13. November eine neue mythische Kreatur in seinem Versteck auf euch warten. Eine neue Mission mit dem Namen „der Blitzbringer" wird in eurem Quest-Log auftauchen und euch zu dem einäugigen Monster führen.

Ubisoft verspricht eine hochrangige Herausforderung, die es in sich haben soll. Allerdings werden eure Mühen mit einem einzigartigen legendären Bogen belohnt.

Weitere Verbesserungen

Damit hören die Neuerungen für Assassin’s Creed Odyssey allerdings noch lange nicht auf. Ubisoft hat sich das Feedback der Spieler zu Herzen genommen und wird weitere Verbesserungen in das Spiel implementieren.

So wird es ein neues visuelles Ausrüstungssystem geben, mit dem ihr die Werte eines Gegenstands mit dem Aussehen eines anderen verknüpfen könnt. Außerdem wird im Verlauf des Novembers die Stufenbegrenzung um ganze 20 Level angehoben.

Für diejenigen, die Stufe 50 bereits erreicht haben, werden die EP von vor dem Stufenbegrenzungs-Update mit neuen Fähigkeitspunkten belohnt werden.

Die gesamte Liste aller Änderungen könnt ihr im Ubisoft-Blog nachlesen.