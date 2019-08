ARK: Survival Evolved - Erweiterung Genesis bringt neue Monster, Biome und mehr ins Spiel

Der Survival-Alltag wird nie langweilig. Ständig passieren irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. So hat Studio Wildcard jüngst ein neues Erweiterungspaket für „ARK: Survival Evolved“ aus dem Hut gezaubert. Es nennt sich „ARK: Genesis“.

Ein neues Kapitel beginnt für den Survial-Hit ARK: Survival Evolved. Das Entwicklerstudio Wildcard hat nun die neue Erweiterung mitsamt Season Pass via Trailer vorgestellt. Für den einen oder anderen Überlebenskünstler dürfte womöglich etwas dabei sein.

Neue Erweiterung ARK: Genesis

Das Besondere an der neuen Erweiterung ist, dass sie gleich mit zwei großen DLC-Paketteilen um die Ecke kommt. Der Fokus liegt auf den neuen Biomen und einer neuen Spielmechanik, die sich auf Missionen bezieht.

Doch es wäre keine ARK-Erweiterung, wenn nicht auch die eine oder Monstrosität Einzug ins Spiel halten würde. So wird es neue Kreaturen geben, die ihr zähmen könnt. Dazu zählen unter anderem Schildkröten, die so groß wie eine ganze Insel sein sollen – ein kleines Haustier eben. Außerdem gibt es sogenannte Shapeshifter-Kreaturen, also niedliche Tierchen, die ihre Form verändern können. Ob sie nach der Verwandlung immer noch als niedlich einzustufen sind, überlasse ich euch.

Außerordentlich bemerkenswert ist zudem die neue Kreatur, die sich in der Nähe von Vulkanen aufhalten soll. Sie spuckt ähnlich wie Drachen aus fantastischen Erzählungen Feuer. Damit könnt ihr nervige Kontrahenten und rivalisierende Stämme mächtig Feuer unter dem Hintern machen. Aber nicht auf die eigenen Gebäude zielen!

Inhalte vom Season Pass

Wenn ihr den Season Pass kauft, erhaltet ihr Ingame-Boni obendrauf. Der „Genesis Season Pass“ kostet rund 35 Euro und gewährt euch Zugriff auf einen holografischen Begleiter, der euch vor Gefahren in der Nähe warnt. Außerdem gibt es:

ARK: Genesis Teil 1 - verfügbar ab Dezember 2019

ARK: Genesis Teil 2 - verfügbar ab Winter 2020

Exklusives HLN-A (kosmetisches) Haustier - ab sofort verfügbar, wenn ihr den Season Pass kauft

Die Neuerungen seht ihr im Gameplay-Trailer. Werdet ihr euch „ARK: Genesis“ einmal ansehen? Das Spiel gibt es derzeit übrigens im Sale, ihr spart auf Steam derzeit 65 Prozent.