Apple - Schutzhüllen fürs kommende iPhone 11 schon jetzt vorbestellbar

Obwohl das neue Smartphone noch Monate vom Marktstart entfernt ist, scheint Ghostek bereits die korrekten Maße zu kennen. Anders ist die frisch gestartete Vorbestellphase für „iPhone 11“-Schutzhüllen kaum zu erklären.

Das New Yorker Unternehmen Ghostek ist auf Schutzhüllen und Audiozubehör für Smartphones spezialisiert. Wer für Ende des Jahres den Erwerb des kommenden iPhone 11 auf der Wunschliste stehen hat, kann sich bei der Firma bereits ein passendes Case vorbestellen.

Drei Farbvarianten erhältlich

Die Schutzhülle wurde Atomic Slim3 getauft, besteht aus Aluminium und ist in den Farben Rot, Schwarz sowie Rosa verfügbar. Der Hersteller gewährt ein 60-tägiges Rückgaberecht und verlangt pro Exemplar 34,98 US-Dollar, was umgerechnet rund 31 Euro ergibt. Außerhalb der USA kommen noch Versandkosten in Höhe von 9,99 US-Dollar (rund 9 Euro) obendrauf.

Facebook-Nutzer können sich über Teilen-Buttons drei bis fünf Prozent Rabatt sichern. Als Zahlmittel werden PayPal und gängige Kreditkarten akzeptiert.

Dass Ghostek bereits ein Case fürs „iPhone 11“ anbieten kann, dürfte Spekulationen zufolge Apple-Zulieferern zu verdanken sein, die bereits die Abmessungen des neuen Mobilgerätes kennen und an Dritte weitergegeben haben könnten. Auch für ein „iPhone 11R“ und ein „iPhone 11 Max“ plant der Anbieter Schutzhüllen, die allerdings zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht vorbestellt werden konnten.

Apples neues Smartphone erscheint voraussichtlich im September 2019 und wird Gerüchten zufolge einen 5,8-Zoll-Bildschirm mit OLED-Panel-Technologie bieten. Drei verbaute Kameras werden außerdem in Aussicht gestellt. Preislich dürfte sich die Neuheit an der Vorgängergeneration orientieren.