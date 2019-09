Apple - Heute erscheint das iPhone 11, hier könnt ihr es kaufen

Das neue iPhone 11 von Apple ist ab sofort im Handel erhältlich. Wir zeigen euch, wo ihr euch das neue Smartphone online bestellen könnt.

Vor zehn Tagen hatt Apple während der offiziellen Keynote alle Spezifikationen zur neuen iPhone 11-Reihe geteilt und die wichtigsten Neuerungen im Detail vorgestellt.

Und nun ist das neue Smartphone offiziell im Handel erhältlich. Wir zeigen euch, wo ihr die neuen Apple-Geräte bestellen könnt.

Das Basismodell iPhone 11 gibt es in Schwarz, Grün, Violett, Gelb, Rot und Weiß:

Die Provariante iPhone 11 Pro gibt es in Space Grau, Gold, Silber und Nachtgrün:

Die Provariante iPhone 11 Pro Max gibt es in Space Grau, Gold, Silber und Nachtgrün:

Was bietet das Apple iPhone 11, Pro und Pro Max?

Die iPhone 11-Reihe kommt mit insgesamt drei Modellen daher, die sich alle in einigen Punkten voneinander unterscheiden. Den Anfang macht das iPhone 11, das zwei Kameralinsen und damit ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv mitbringt. Das iPhone 11 Pro und das Pro Max hingegen haben sogar drei Kameralinsen. So werden die Standard-Brennweite und der Ultra-Weitwinkel um ein Teleobjektiv erweitert. Damit sollen die Videos zum Beispiel in 4K aufgenommen werden und somit viermal so viel aufzeichnen wie bisher.

Das Feature namens Deep Fusion zeichnet neun Fotos am Stück mit unterschiedlichen Einstellungen auf. Hier nimmt sich das Smartphone dann das Beste aus allen Fotos heraus und baut ein eigenes, finales Bild zusammen. Alle Geräte der iPhone 11-Reihe bieten davon ab zudem eine Zeitlupen-Funktion für die Vorderkamera, ihr könnt also fortan Selfies mit entsprechender Funktion aufnehmen. Wichtig sei laut Apple auch der neue Nachtmodus, der selbst bei dunklen Lichtverhältnissen alles Wichtige einfängt.

Das iPhone 11 verfügt über ein LC-Display mit einer Größe von 6,1 Zoll. Die Pro-Version verfügt über eine OLED-Displaygröße von 5,8 Zoll, während es bei dem iPhone Pro Max 6,5 Zoll bei einem OLED-Display sind.

Alle drei Geräte kommen mit einem neuen A13-Bionic-Chip daher, der die Grafikleistung steigert und fünf Stunden mehr Akkulaufzeit im Vergleich zu Vorgängermodellen ermöglichen soll.

Apple wirbt hier mit einem texturiertem, matten Glas, das das härteste Glas in einem Smartphone darstellen soll. Ein wichtiger Faktor sei zudem, dass FaceID nun besser funktionieren soll. Insgesamt hat das iPhone also in allen Belangen kleinere Updates erhalten.

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Saturn und MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.