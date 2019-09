Apple - Einsteiger-iPad 10.2 vorgestellt und ab jetzt vorbestellbar

Es ist die verhältnismäßig kleine Ankündigung bei all den neuen Geräten: Fans des iPads dürfen sich schon in Bälde über eine neue Version des Einsteiger-iPads freuen. Die Vorbestellungen sind nun gestartet.

Die Apple-Keynote konzentriert sich in diesem Jahr hauptsächlich auf das iPhone 11 und die neue Apple Watch der 5. Generation, aber das Unternehmen hat ganz nebenbei noch ein neues Tablet aus dem Hut gezaubert: das 10,2-Zoll-IPad.

Das neue Tablet ersetzt den 9,7-Zoll-Einsteiger

Überraschenderweise behält dieses Gerät die physische Home-Taste sowie die größeren Frontrahmen, die bei den aktuellen iPad Pro-Modellen mittlerweile entfernt wurden. Das Gerät wird darüber hinaus ein Smart Keyboard Gehäuse und eine Halterung für den Apple Bleistift der 1. Generation enthalten. Im Inneren des neuen iPad befindet sich der A10 Fusion Chip, der etwas weniger leistungsstark ist als der A10X Fusion bei den iPad Pros.

Apple iOS 13 mit Multitasking-Neuerungen und Termin

Dieses Gerät wird dementsprechend das aktuelle 9,7-Zoll-Einsteiger-iPad ersetzen, das für 329 US-Dollar verkauft wurde. Dieses Tablet wird zwar den gleichen Preis haben, wobei Kunden aus dem Bildungsbereich das Gerät bereits für 299 US-Dollar erwerben können. Es reiht sich also zwischen dem iPad Mini und dem iPad Air ein. Es ist auch das erste iPad, das zu 100 Prozent aus recyceltem Aluminium besteht. Das Gerät ist ab jetzt vorbestellbar.

Neues iPadOS erscheint schon bald

Darüber hinaus kündigte Apple an, dass sein neu gestaltetes iPadOS am 30. September in Betrieb genommen wird. Das zu Beginn dieses Jahres vorgestellte Original iPadOS wird zahlreiche neue Funktionen hinzufügen, damit sich Apples Tablets eher wie ein richtiger Computer anfühlt. Es gibt eine Desktop-Version von Safari, eine leistungsstärkere Datei-App und besseres Multitasking. iPadOS wird auf dem neuen 10,2-Zoll-iPad erscheinen, aber es wird auch als Update für iPad Air 2, iPad Mini 4 und alle iPad der fünften Generation oder höher erscheinen.