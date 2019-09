Apple TV Plus - Das Release-Datum und der Preis des Dienstes stehen fest

Apples eigener Streamingdienst Apple TV Plus steht kurz vor der Veröffentlichung. Das Unternehmen gab nun nähere Informationen sowie das Erscheinungsdatum und den Preis zu dem kommenden Dienst bekannt.

Der Streamingdienst von Apple steht in den Startlöchern und möchte damit Netflix und Disney Plus Konkurrenz machen. Zur gestrigen Keynote wurde von dem Unternehmen nun einiges dazu bekannt gegeben – unter anderem der Start und die Kosten des Diensts.

Apple TV Plus Apple produziert neue Sci-Fi-Serie mit Star Trek-Macher Ronald D. Moore: For All Mankind

Apple TV Plus-Exklusivinhalte und Kosten

Apple hat sich lediglich Originalinhalten verschrieben, tischt dabei allerdings ordentlich auf. Laut Bloomberg hat das Unternehmen sein Content-Budget von 1 Milliarde US-Dollar auf über 6 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Berichten zufolge gibt Apple rund 15 Millionen US-Dollar pro Folge für einige seiner größten Shows aus, darunter „The Morning Show“ und die Science-Fiction-Serie „See“, in der Jason Momoa die Hauptrolle spielt.

Der Dienst soll regelmäßig mit frischen Serien versorgt werden, die meistens mit den ersten drei Folgen beginnen. Weitere Episoden folgen dann wöchentlich. Manche Serien werden jedoch gleich mit kompletten Staffeln zur Verfügung stehen. Für 4,99 Dollar im Monat wird Apple TV Plus allerdings nicht an die Vielfalt und Menge des Konkurrenten Netflix heranreichen können.

Apple iPhone 11 offiziell vorgestellt: Features, Preise, Release!

Testversion und Gratis-Jahr beim Kauf eines Apple-Produkts

Ab dem 01. November 2019 soll für iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3. Generation), iPod Touch und Mac eine siebentägige kostenlose Testversion von Apple TV Plus zur Verfügung stehen. So können sich Kunden erst einmal mit dem Dienst vertraut machen. Zudem soll der Service auf Samsung Smart TVs (2018, 2019 und neuer) sowie für die Plattformen Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony und VIZIO verfügbar sein.

Kunden, die ab dem 10. September 2019 ein neues Apple-Produkt kaufen, können den neuen Streamingdienst sogar ein Jahr lang kostenlos nutzen. Das Angebot muss lediglich innerhalb von drei Monaten nach dem Kauf des Produkts eingelöst werden.

Was sagt ihr? Habt ihr noch Interesse an weiteren Streamingdiensten? Welche nutzt ihr denn? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.