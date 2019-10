Apex Legends - Zwei Special Edition-Bundles mit exklusiven Inhalten ab sofort verfügbar

Wer noch nicht in die Welt von „Apex Legends“ eingetaucht ist, kann dies nun mit den zwei neu veröffentlichten Special Editions zum Spiels inklusive zahlreicher Exklusiv-Inhalte bestens nachholen.

EA hat am gestrigen Tag die beiden physischen Bundles „Lifeline“ und „Bloodhound“ für den Free-to-Play-Titel Apex Legends veröffentlicht. Ihr könnt die beiden vollgepackten Editionen für jeweils 19,99 Euro bei ausgewählten Händlern für PC, PS4 und Xbox One erhalten.

Das steckt in den Retail-Editionen

Mit den beiden Bundles erhalten Spieler des Battle Royal-Spiels verschiedene Skins für ihre Legenden, Sets mit kosmetischen Objekten und Apex-Münzen, die ihr in das Spiel investieren könnt. Die Lifeline-Variante ist dabei eher für Heiler, während Bloodhound eher für Beutejäger geeignet ist.

Apex Legends: Lifeline Edition

Legendärer „Schutzengel“-Skin für Lifeline

Legendärer „Wähler der Gefallenen“-Waffen-Skin für Flatline

Exklusives „Geflügelter Wächter“-Abzeichen für Lifeline

Exklusive „Engelsstreich“-Plakette für Lifeline

1.000 Apex-Münzen

Apex Legends: Bloodhound Edition

Legendärer „Einschüchterer“-Skin für Bloodhound

Legendärer „Bote des Zorns“-Waffen-Skin für PDW

Exklusives „Teuflisches Gefühl“-Abzeichen für Bloodhound

Exklusive „Folterer“-Plakette für Bloodhound

1.000 Apex-Münzen

Apex Legends Trainingsmodus soll deutlich erweitert werden

Halloween-Sammel-Event „Fight or Fright“

Anwendung kann der Inhalt der Editionen bereits in dieser Woche zum „Fight or Fright“-Event finden, das nur im Event-Zeitraum bis zum 5. November den Schattenfall-Solomodus enthält und die Königsschlucht in Dunkelheit stürzt. Ebenfalls enthalten sind diverse Herausforderungen, die euch Gratisbeute, von Halloween inspirierte Event-Apex-Packs und Premium-Objekte bescheren können. Letztere könnt ihr beispielsweise mit den 1.000 Apex-Münzen aus dem Bundle freischalten.

