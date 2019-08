Apex Legends - Zeitlich begrenzter Solo-Modus erscheint nächste Woche

Bislang drehte sich im Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ von Respawn Entertainment alles um Teamplay. Das wird sich im neuen Solo-Modus ändern, in dem ihr ab der kommenden Woche ganz auf euch alleine gestellt seid.

Die Dreier-Squads in Apex Legends sind Geschichte. Zumindest im neuen Solo-Modus, der in der kommenden Woche für eine begrenzte Zeit Teil des Battle-Royale-Shooters sein wird.

Das Iron Crown Collection Event

Via Twitter kündigten die Verantwortlichen das neue „Iron Crown Collection“-Event an, das in der kommenden Woche seinen Weg in „Apex Legends“ findet.

Zwischen dem 13. und 27. August habt ihr Zeit, euch im brandneuen Solo-Modus die eiserne Krone zu sichern. Ob es im Rahmen des Events zudem neue Inhalte geben wird, ist bislang noch nicht ganz klar.

Next week, only one can reign. 👑



The Iron Crown Collection Event featuring an all-new Solos limited time

mode begins 8/13. pic.twitter.com/8tG4EhIqQf — Apex Legends (@PlayApex) August 6, 2019

Für Respawn Entertainment handelt es sich bei dem Event vermutlich eher um einen Test, der zeigen soll, ob die Spieler an einem Solo-Modus für den Battle-Royale-Shooter Interesse haben. Bislang zogen wir immerhin ausschließlich in Dreier-Teams in den Kampf.

Sollte der neue Modus Zuspruch finden, könnten die Entwickler die Solo-Variante möglicherweise dauerhaft in „Apex Legends“ anbieten. Was sagt ihr dazu: Habt ihr Bock auf einen Solo-Modus in „Apex Legends“? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.