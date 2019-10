Apex Legends - Wo soll ich landen? Das sind die gefährlichsten und sichersten Orte der neuen Karte

Die neue Saison „Apex Legends“ hat eine neue Map gebracht und nun stellt sich die Frage, wo soll man auf der neuen Karte landen? Die nachfolgende Übersicht zeigt an, welche Orte gefährlich sind und wo man beruhigt für sichere Beute landen kann.

Die neue Karte World's Edge in Apex Legends birgt viele Gefahren. Obgleich die Umwelt durch ihre Gegebenheiten wie Lavaflüsse zu besonderer Vorsicht rät, sind es doch die feindlichen Spieler, die die meisten Gebiete zu einem gefährlichen Pflaster machen.

Sterben, weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war? Das muss nicht sein. Mit der nachfolgenden Karte solltet ihr fortan richtig einschätzen können, wo Gefahren lauern und wo ihr erst einmal entspannt looten gehen könnt.

Der Redditor 6acee hat sich die Mühe gemacht und die Zonen mit bestimmten Risikofaktoren versehen. Die Zonen, die rot markiert wurden, stellen dabei die Zonen mit dem höchsten Risikofaktor für euer digitales Ableben dar, während grüne und gelbe Zonen zum entspannten Looten einladen:

© Reddit/ 6acee

Die sogenannten Hot Drops stellen auf der Karte World's Edge unter anderem Capitol City (Größe, Lage), Sorting Factory (Loot) und The Trainyard (Zug voller Feinde) dar. Diese Points of Interest (POIs) sind entsprechend zu meiden, um Gefahren aus dem Weg zu gehen, da sie Unmengen lohnenswerten Loot beherbergen und sogleich sehr zentral auf der Karte zu finden sind. Zudem spielen zufällige Spieler häufig nicht sonderlich gut im Team zusammen. Heißt also, wenn ihr und eure Teamkameraden allesamt für Loot in verschiedene Gebäude lauft, kann es zu tödlichen Konfrontationen kommen, wo jeder nach und nach ausgeschaltet wird.

Ungefährliche Zonen

Aber warum sind Zonen wie der Dom so ungefährlich? Die grüne Zone auf der Karte bezieht sich auf den Dom, der rein geografisch das Gegenteil zu Capitol City darstellt. Der Dom ist im Südosten der Karte verankert. Heißt also, wenn der Ring in den Norden verläuft, habt ihr es außerordentlich weit, was im Vergleich zu zentralen Orten stets als Nachteil gewertet werden kann.

Zudem sind die Loot-Crates und das Terrain recht überschaubar. Ihr werdet hier auf weniger Feinde treffen als in zentraleren Gegenden, allerdings heißt das nicht, dass hier niemals Gegner warten. Insgesamt ist die Einschätzung immer in Relation mit den vielgefragten Landestellen zu sehen.

Bei den gelben Bereichen handelt es sich übrigens um Orte, wo häufig keine Spieler vorzufinden sind oder um Orte, die lediglich durchlaufen werden, um zu den wichtigen Punkten zu gelangen. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, auf entspannte Kämpfe gegen ein einzelnes feindliches Squad zu treffen. Im Ranked-Modus fliegen die Spieler häufig zu Lava Fissure, Drill Site, The Geyser, Overlook oder Refinery, um sichere Beute zu ergattern.