Apex Legends - Wie viel Schaden machen alle Waffen?

Wie viel Schaden teilen die einzelnen Waffen aus Apex Legends aus und wie errechnet sich der Schaden im Detail? Wir haben eine kleine Übersicht aller Schadenswerte der Waffen, die ihr im Battle-Royale-Shooter finden könnt.

Wie verhält es sich mit den Statuswerten der Waffen in Apex Legends? Falls ihr euch gefragt habt, welche Waffe den meisten Schaden austeilt und was die Statuswerte im Detail aussagen, dann haben wir die wichtigsten Randdaten für euch in der Kurzübersicht.

Waffenschaden in Apex Legends

Obgleich der Waffenschaden und die Werte wie die Feuerrate nicht im Menü angezeigt werden, wie es beispielsweise bei Fortnite der Fall ist, lassen sich die Werte ablesen. Die wichtigsten Daten habt ihr wahrscheinlich schon selber im Kampf ermittelt, doch nachfolgend seht ihr nochmal alle Werte im Detail.

Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr nicht nur auf den Schaden an sich achtet, sondern auch auf den Schaden pro Sekunde (DPS), der eine nicht minder wichtige Rolle spielt. Der DPS-Wert errechnet sich mit dem RPM-Wert (Umdrehungen pro Minute), was folgende Ergebnisse hervorbringt.

Pistolen

RE-45 - 11 Schaden, Kopfschuss: 16,5 Schaden, DPS 132

P2020 - 12 Schaden, Kopfschuss: 18 Schaden, DPS 84

Wingman - 45 Schaden, Kopfschuss: 90 Schaden, DPS 135

Maschinenpistolen

R-99 - 12 Schaden, Kopfschuss: 18 Schaden, DPS 216

Alternator - 13 Schaden, Kopfschuss: 19 Schaden, DPS 130

Prowler - 14 Schaden, Kopfschuss: 21 Schaden, DPS 182

Schrotflinten

Mozambique - 15 x 3 Schaden, Kopfschuss: 22,5 Schaden, DPS 135

Peacekeeper - 10 x 11 Schaden, Kopfschuss: 15 Schaden, DPS 110

EVA-8 Auto - 7 x 9 Schaden, Kopfschuss: 10,5 Schaden, DPS 126

Mastiff - 18 x 8 Schaden, Kopfschuss 36 Schaden, DPS 144

Sturmgewehre

Flatline - 16 Schaden, Kopfschuss: 32 Schaden, DPS 160

Hemlok - 18 Schaden, Kopfschuss: 36 Schaden, DPS 144

R-301 - 14 Schaden, Kopfschuss: 28 Schaden, DPS 168

Leichte Maschinengewehre

Spitfire - 20 Schaden, Kopfschuss: 40 Schaden, DPS 160

Devotion - 17 Schaden, Kopfschuss: 34 Schaden, DPS 255

Scharfschützengewehre

G7 Scout - 30 Schaden, Kopfschuss: 60, DPS 120

Longbow - 55 Schaden, Kopfschuss:110, DPS 55

Triple Take - 30 x 3 Schaden, Kopfschuss: 60 Schaden, DPS 90

Kraber - 125 Schaden, Kopfschuss: 250 Schaden, DPS 125