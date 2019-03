Apex Legends - Weniger PC-Abstürze nach neuem Patch

Die Spieler dürfen sich über den aktuellen Patch in „Apex Legends“ freuen, der der Absturzproblematik ein ganzes Stück entgegenwirkt. Die PC-Spieler werden fortan weniger Abstürze erfahren, doch das trifft nicht auf alle Teilbereiche zu.

Die PC-Spieler von Apex Legends hatten in jüngster Vergangenheit mit diversen Absturzproblemen zu kämpfen. Nun wurde ein neuer Patch aufgespielt, der einige dieser Probleme fokussiert. Insgesamt soll es nun weniger Abstürze geben.

Weniger Abstürze auf PC

Respawn Entertainment hat reagiert und die Leistungs- und Stabilitätsprobleme, die mit dem Patch 1.0 auftraten, ausfindig machen können. Neu durch das Update wurde unter anderem die .txt-Datei integriert, die „apex_crash.txt“ abspeichert, wenn ein laufendes Spiel auf dem PC abstürzt. Dadurch kann nun eruiert werden, ob die Probleme mit „Apex Legends“ zusammenhängen oder ob es sich um einen Fehler durch Third-Party-Software handelt. Ersteres bietet den Entwicklern die Möglichkeit, dass sie Fehler ausfindig machen und ihn im Anschluss beheben können. Jay Frechette von Respawn schreibt dazu:

„Die guten Neuigkeiten, sie (die .txt-Datei) hat uns mit guten Informationen versorgt, wir konnten ein paar Absturzorte ausfindig machen.“

So hätten die Absturzdateien wichtige Informationen geliefert, die sie benötigten. Dies sei allem voran deswegen so wichtig, weil sie die Fehler in ihren Testläufen nicht nachstellen und nachvollziehen konnten. Jetzt können sie die Fehler jedoch reproduzieren und sie somit ausfindig machen und beheben.

Wichtig ist, dass damit nicht alle Absturzprobleme weltweit behoben werden. Insbesondere der Fehlercode bei den „out-of-memory“-Problemen muss immer noch ausgemerzt werden, woran das Team derzeit arbeite laut Aussagen.