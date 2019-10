Apex Legends - Was bringt der Battle Pass in Season 3?

Keine neue Season in „Apex Legends“ ohne einen neuen Battle Pass. Auch in der 3. Saison stattet Electronic Arts den Battle-Royale-Shooter mit einem kostenpflichtigen Zusatzpass aus, in dem zahlreiche Belohnungen auf euch warten.

Auch die dritte Saison von Apex Legends kommt mit kostenlosen Rang-Boni innerhalb eines brandneuen Battle Pass daher, der euch für jeden Stufenaufstieg mit einzigartigen Geschenken belohnt. Wir liefern euch einen Überblick über die neuen Inhalte.

Apex Legends 11 Minuten Crypto-Gameplay, das kann die neue Legende!

Kostenlose Belohnungen von Apex Legends Season 3

Wie viel kostet der Battle Pass? Wie immer schlägt der Battle Pass mit 950 Apex Münzen, also rund 10 Euro zu Buche. Darin erwarten euch über 100 Belohnungen, die ihr freischaltet, wenn ihr beim Spielen von „Apex Legends“ im Rang aufsteigt.

Allerdings erwarten euch auch ganz ohne Kauf insgesamt vier Gratis-Belohungen, darunter der Gefrierbrand-Skin für Caustic, fünf Apex-Packs, ein Statistik-Tracker im besonderen Design von Season 3 für jede Legende und ein besonderer Mirage-Ladebildschirm.

Ein neuer Übersichtstrailer liefert jetzt bereits einen Blick auf die Inhalte des kostenpflichtigen Battle Pass.

© Electronic Arts

Die Battle Pass Inhalte von Season 3

Entscheidet ihr euch für den Kauf des Passes, könnt ihr euch über zahlreiche einzigartige Belohnungen freuen. Außerdem erwarten euch neue tägliche und wöchentliche Herausforderungen und XP-Booster, mit denen ihr noch schneller im Rang aufsteigt.

Unter anderem winken für Levelaufstiege 1.200 Crafting-Metalle, mit denen ihr neue Skins herstellen könnt. Insgesamt könnt ihr zudem satte 1.000 Apex Münzen freischalten und somit bereits den nächsten Battle Pass komplett kostenlos erstehen.

Highlight sind aber vor allem die brandneuen Skins für Waffen und Legenden, die sich diesmal optisch an der runderneuerten Karte orientieren.

Besonders schick sind dabei der Reckoner-Skin für die Longbow DMR in glühender Lava-Optik, der coole Iced Out-Skin für Legende Pathfinder und der dämonische Skin From the Ashes für Heilerin Lifeline ausgefallen.

Eine weitere Neuerung sind zudem die Waffen-Talismane, bei denen man sich offenbar von „Rainbow Six: Siege“ inspirieren ließ und so seinen Schießprügeln einen kleinen Anhänger hinzufügt. „Apex Legends“ Season 3 und der neue Battle Pass sind ab sofort erhältlich.