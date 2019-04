Apex Legends - Waffen-Replika schon für rund 100 Euro und es gibt sogar eure Lieblingswaffe

Waffenreplika zu bekannten Games gibt es mittlerweile immer häufiger zu kaufen. Jüngst sind Replika zu den Waffen aus „Apex Legends“ aufgetaucht, die sich durchaus sehen lassen können.

Cosplayer und andere Künstler mit handwerklichen Fähigkeiten bieten ihre Ausarbeitungen hin und wieder zum Verkauf an. Im Grunde gibt es im weiten Netz recht differenzierte Angebote, ob nun Kostüme, spezielle Accessoires oder gar Replika zu notorischen Waffen aus Film, Fernsehen und dem weiten Kosmos der Videospielwelt - so lange der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt sind, gibt es auch auf physischer Ebene keine, wie das aktuelle Beispiel abermals beweist.

Waffen von Apex Legends kaufen

Ein aktuelles Beispiel basiert im Grunde auf eine Entwicklung der CS:GO-Szene. Hier tat sich bereits vor einiger Zeit ein Markt auf, der spezielle Waffen-Skins wie zum Beispiel die heißbegehrten Messer in physischer Form über die Ladentheke wandern lässt. Bei dem hohen Grad an Beliebtheit der digitalen Waffen war das wohl nur eine Frage der Zeit, bis es sich richtige Fans auch ins Regal stellen wollen würden. Und so geschah es dann auch.

Im Grunde gibt es potenziell zu allen Spielen solche Replika. Dies ist heutzutage mit dem richtigen 3D-Drucker und dem nötigen Know-how im besten Falle schnell gemacht. Einige gehen sogar so weit, dass sie diese Replika als feste Produkte im Sortiment führen. Eine Anlaufstelle für solche Waren ist unter anderem die Online-Plattform Etsy.

Jüngst gibt es ein paar neue Einträge, die sich auf den Battle-Royale-Titel Apex Legends belaufen. Hier findet sich nicht nur die Wingman, R-301 oder gar die Peacekeeper vor, ihr könnt sogar eure Lieblingswaffe kaufen - die Mozambique:

© StarJeff3dWorkshop

Falls ihr einen Blick riskieren wollt, dann schaut auf den entsprechenden Seiten vorbei, die wir euch nachfolgend noch einbinden und direkt zum entsprechenden Shop führen.

