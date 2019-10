Apex Legends - Twitch-Streamer Dizzy zeigt, wie die Kraber richtig eingesetzt wird

Wenn ihr auf der Suche nach Tipps und Tricks für einen schnellen Abschuss seid, solltet ihr euch vom Twitch-Streamer und „Apex Legends“-Profispieler Dizzy beraten lassen. Er zeigt euch, wie man die Kraber richtig einsetzt.

Eine überaus mächtige Waffe in Apex Legends ist die Kraber mit einem .50-Kaliber. Das Scharfschützengewehr perforiert den Feind bei einem gezielten Treffer in Gänze. Ein einziger Schuss kann also schon ausreichen, um den Gegenspieler niederzuringen.

Sie ist demnach so stark, dass sie lediglich in Carepaketen zu finden ist. Aber da sie so selten ist, will der Umgang mit ihr wohl gelernt sein. So ist es gar nicht mal so einfach, die Waffe richtig zu handhaben. Doch der Twitch-Streamer Dizzy zeigt nun, wie die Sniper richtig einzusetzen ist.

In einem aktuellen Twitch-Stream demonstriert er ganz hervorragend, welch mächtiges Instrument die Kraber doch sein kann. Was ist also möglich mit der Kraber? Hier gibt es die Antwort:

Kraber mal anders

Kurz vor dem Kampf auf der neuen Karte World's Edge erhält er das todbringende Scharfschützengewehr. So gelingt es ihm, einen Gegner direkt aus der Entfernung mit einem gezielten Schuss auszuschalten. Die anderen beiden Spieler erhalten Saures aus der kurzen Distanz. Er verwendet das Gewehr fast wie eine Schrotflinte und schießt aus nächster Nähe auf den Feind. Was funktionieren kann, wenn ihr über eine ruhige Hand verfügt.

Wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr mit der Kraber also auch aus der Hüfte feuern und versuchen, eure Feinde so auszuschalten. Eure Freunde und Teamkameraden dürfte solch eine Meisterleistung sicherlich gefallen. Probiert es doch einmal aus.

