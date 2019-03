Apex Legends - Treffer-Feedback seit dem Start von Season 1 fehlerhaft

Season 1 von Apex Legends steht unter dem Motto Wildes Grenzland und brachte unter anderem einen riesigen Balancing-Patch mit sich. Allerdings hat sich nun ein neuer Fehler ins Spiel eingeschlichen, durch den Kugeln unter bestimmten Umständen keinen Schaden verursachen.

Der ehemalige Overwatch-Profi Mendo, der aktuell den Solo-Kill-Weltrekord in „Apex Legends“ innehat, wurde als erster auf den Fehler aufmerksam und teilte auf Twitter seine Erfahrungen. Allerdings machte er den Ansturm der Spieler für das Problem verantwortlich, die zum Start der ersten Saison die neuen Inhalte ausprobieren wollten.

hitreg feels INSANELY off, it's probably cause of server load and it makes me happy that tons of people are playing again



it's hard as fuck getting consistent oneclips now cause of the hitreg + 144fps cap now though