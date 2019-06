Apex Legends - Trailer und Release-Termin zur 2. Season geleakt, zeigt alle Neuerungen

Die Enthüllung der 2. Season von „Apex Legends“ steht kurz bevor. Wenige Stunden vor dem großen Reveal gibt's schon den Trailer samt einem Release-Datum zu sehen. Dieser wurde wohl von einer internen Quelle geleakt.

Noch vor der eigentlichen Enthüllung kursiert der Trailer zu Season 2 von Apex Legends im Netz. Offenbar wurde er von einer internen Quelle geleakt und verbreitet sich nun rasend schnell. Der eigentliche Reveal soll erst heute, am 27. Juni 2019 gegen 19 Uhr, stattfinden.

Apex Legends Guide: 10 Tipps und Tricks für Einsteiger - so steigt ihr schnell zum Champion auf!

Was bringt die zweite Season von Apex Legends?

Die 2. Season von „Apex Legends“ wird laut dem Trailer genau das machen, was viele schon vermutet haben. Großteile der Map werden entweder zerstört oder von der Natur zurückerobert, was zu vielen neuen Locations führt.

Dazu gesellen sich dann noch neue Emotes, die sich während des Absprungs einsetzen lassen, neue Waffen sowie die Legende Wattson, die dank ihrer elektrischen Fertigkeiten ihren Feinden Hindernisse in den Weg legt. Den Trailer zu „Apex Legends“ - Season 2 seht ihr hier:

Wann erscheint Apex Legends – Season 2?

Die zweite Season wird laut dem Trailer bereits am 02. Juli 2019 auf allen Plattformen starten, auf denen „Apex Legends“ verfügbar ist. Dann werdet ihr auch Zugriff auf die neue Legende Wattson und den Battle Pass bekommen. Eine Änderung daran dürfte es – trotz des geleakten Trailers – nicht mehr geben.

Apex Legends Entwickler planen neue Inhalte über Jahre und sehen kein Sequel-Potenzial

Was haltet ihr von den gezeigten Neuerungen in „Apex Legends“? Reichen euch die Änderungen an der Map, die neue Heldin sowie zahlreiche Features aus, um wieder einige Spieltstunden in den Battle-Royale-Hit zu versenken? Verratet uns eure Meinung zu „Apex Legends“ – Season 2 in den Kommentaren.