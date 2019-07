Apex Legends - Streamer Shroud spielt während eines Erdbebens weiter und überrascht die Zuschauer

Vor kurzem hat der berühmte Streamer Shroud eine Runde „Apex Legends“ auf seinem Kanal übertragen. Bevor er eine Runde mit seinen Freunden starten konnte, kam es zu einem Erdbeben, das seine komplette Einrichtung zum Wackeln brachte. Doch so schnell ließ sich der Streamer nicht aus der Ruhe bringen.

Dass der bekannte Twitch-Streamer Shroud so einiges auf dem Kasten hat, wenn es ums Zocken geht, müssen wir euch nicht erzählen. Dass er aber auch unter den widrigsten Umständen in der Lage ist, zu gewinnen, hat er nun in einer Live-Übertragung von Apex Legends gezeigt.

Denn er streamte in Ruhe seine Runden in „Apex Legends“ zusammen mit ein paar Streamer-Kollegen, als plötzlich ein Erdbeben ausbrach. Shroud aka. Michael Grzesiek wohnt in Kalifornien. Dort wurde das Erdbeben vor wenigen Tagen mit einem Wert von 7,1 auf der Richterskala bewertet.

Wie stark war das Erdbeben in Kalifornien?

Die Richterskala verläuft dabei von nicht spürbaren Mikroerdbeben (unter 2 Punkten) bis hin zu globalen Katastrophen (10 Punkte auf der Richterskala). Mit 7,1 Punkten liegt das Erdbeben in Kalifornien bei der Einteilung von „Zerstörungen über weite Gebiete“ und war damit sehr gefährlich.

Doch Shroud und seine Freunde ließen sich nur wenige Sekunden aus der Ruhe bringen, als ihre Inneneinrichtung zu tanzen beginnt. Eigentlich hätten sie Schutz suchen sollen, doch sie entschieden sich dafür, die Runde in „Apex Legends“ weiterzuspielen.

Das Ergebnis: Am Ende haben sie das Match von „Apex Legends“ gewonnen. Immerhin klang das Erdbeben auch nach dem Start der Runde ab. Ansonsten hätten die Streamer die Übertragung auf jeden Fall stoppen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen.