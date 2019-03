Apex Legends - Streamer Shroud bekommt 500 Abos geschenkt - Die Community diskutiert

Schaut man sich aktuell auf Streaming-Plattformen wie Twitch oder Youtube um, gibt es keinen Weg um Apex Legends herum. Das Battle-Royale-Spiel ist in aller Munde und gerade wegen der zahlreichen Streamer so schnell in seiner Beliebtheit gewachsen. Kein Wunder also, dass die Entwickler Größen wie Streamer Shroud sehr dankbar sind.

Im Rahmen eines kürzlichen Streams erhielt Michael 'Shroud' Grzesiek von „Apex Legends“ insgesamt 500 neue Abos hinzu. Diese landeten in Form eines Sub-Geschenks auf dem Account des Streamers. Jedes Abo kostet in etwa fünf Dollar, was sich bei einer solchen Anzahl zu einer Summe von 2500 Dollar kumuliert. Kein kleiner Betrag. Shroud selbst war davon mehr als überrascht.

Auf Reddit sorgt die Praktik aber für besorgte Mienen aus der Community. Viele befürchten, dass sich alle Entwickler und Publisher daran ein Beispiel nehmen und so Streamer dazu anhalten, ihr Spiel weiter zu zocken. Im Grunde müsste dafür nicht einmal eine Werbemarkierung im Rahmen des Streams auftauchen, die von dem Support spricht.

And apparently I was supposed to be sponsored for the battle pass release but I didn't receive the email/DM - this is a big relief for me cause I thought someone just hated me but instead I got the gifted 100 subs from @PlayApex LMAO