Apex Legends - Spieler erhalten Twitch-Prime-Skin-Paket ohne Mitgliedschaft

Einige Spieler sind auf einen Fehler im Origin-System aufmerksam geworden. Sie haben den kostenlosen Pathfinder-Skin und die zugehörigen Apex Packs via Startoptionen freigeschaltet.

Ihr erinnert euch womöglich noch an das Twitch-Prime-Paket für Apex Legends, das sich derzeit im Angebot befindet, worüber wir erst gestern berichtet haben. Alle Mitglieder, die über ein aktives Abonnement bei Amazon Prime und somit auch Twitch Prime verfügen, sollten einen kostenlosen Skin für die Legende Pathfinder erhalten und obendrein noch fünf kostenlose Apex Packs, die Lootboxen aus Apex Legends.

Kein Abo und trotzdem Twitch-Prime-Paket erhalten?

An sich dürfte dies mit Sicherheit ein netter Bonus für die zahlenden Kunden von Amazon Prime und somit auch Twitch Prime sein. Doch einige Spieler sind derzeit auf einen Fehler aufmerksam geworden, durch den sie dieses Bonuspaket ganz einfach ohne Mitgliedschaft erhalten konnten.

Im Detail sind sie auf die Origin-Einstellungen aufmerksam geworden, die sie angepasst haben. Wenn man die Startoptionen anpasst und sie hier mit ''+twitch_prime_linked 1'' versieht, dann soll sich die Belohnung im Konto des Spielers befinden, nachdem sie das Spiel einmal geöffnet haben. Das hat der Twitter-User Adam_THR zuerst herausgefunden.

Das hieße also, das sich potenziell jeder diesen Skin und die kostenlosen Apex Packs freischalten könnte. Ob dies ratsam ist, ist eine andere Frage. Man weiß nicht, wie Electronic Arts auf diesen Umstand reagiert, die das so keineswegs geplant haben. Das Vorhaben ist also mit Vorsicht zu genießen. Womöglich erhalten die Spieler, die dem Vorhaben nachgehen einen Bann am Ende. Man weiß nie.