Apex Legends - Spieler entdecken Hundewelpen-Easter-Egg

Erweitertes Movement, geheime Verstecke und Abkürzungen – in Apex Legends gibt es viele Mechaniken und Geheimnisse, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Jetzt ist ein Spieler auf ein weiteres Easter-Egg gestoßen, das sich um Figuren von Hundewelpen dreht.

Reddit-Nutzer tuckatummy hat das Hundewelpen-Easter-Egg in „Apex Legends“ entdeckt und in bewegten Bildern festgehalten. Allerdings findet ihr die Figuren nicht auf der eigentlichen Karte des Spiels, sondern im separaten Trainingsgelände.

Allerdings ist die kürzlich entdeckte Figur ziemlich gut versteckt. So müsst ihr mehrere Felsen der Schlucht erklimmen, die das Trainingsgelände umgeben. Die besagten Felsen befinden sich auf der linken Seite des Ganges, aus dem ihr zu Beginn des Tutorials kommt.

Das ist jedoch nicht die erste Figur eines schwarzen Hundewelpen, die Spieler in „Apex Legends“ entdeckt haben. Relativ kurz nach Release des Battle-Royale-Shooters wurden bereits weitere Figuren und sogar ein Hundeschrein im Trainingsbereich gefunden.

Here's a picture of the shrine from the article. A dog plushie and a picture of Shadie with a picture of myself and my wife there for solidarity. :) pic.twitter.com/J10k9SSjIo