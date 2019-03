Apex Legends - Sony bestätigt: Eine weitere Legende soll noch in der ersten Season erscheinen

Neben Octane soll es noch eine weitere Legende geben, die im Zeitraum der ersten Saison von „Apex Legends“ ins Spiel finden wird. Damit wurde nun die Annahme widerlegt, dass es in Season 1 nur eine neue Legende geben wird.

Lange Zeit nahmen wir an, dass Apex Legends in der ersten Saison nur eine neue Legende erhält. Doch diese Annahme sollte sich jüngst schlagartig in Luft auflösen. Es scheint so, als sei eine zweite Legende bereits auf den Weg.

Apex Legends Wie kann ich den Battle-Pass von Season 1 am schnellsten leveln?

Mehr Legenden in Season 1?

Erst kürzlich ging mit Start der Season 1 die neue, durchgeknallte Legende Octane an den Start. Der Charakter erinnert aufgrund seiner verrückten Art ein wenig an Junkrat aus Overwatch. Nun gingen viele Spieler und weite Teile der aktiven Community bislang davon aus, dass es das erst einmal für Season 1 gewesen sein könnte. Um beim Vergleich zu Overwatch zu bleiben, hier wird zum Beispiel nur alle drei Monate ein neuer Held veröffentlicht. Doch dank Sony wissen wir nun, dass es in „Apex Legends: Season 1“ mindestens noch eine weitere Legende geben wird.

Sony hat ein wenig gespoilert, die auf der offiziellen Produktseite im PlayStation Store schreiben, dass „zwei neue Charaktere im Laufe der Saison veröffentlicht werden“. Außerdem soll eine weitere Waffe erscheinen, die „mitsamt einem vollen Set an kosmetischen Items zum freischalten“ daherkommt.

Was es mit den „zwei neuen Items“ auf sich hat, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt nur spekulieren. Womöglich ist damit das Jump-Pad von Octane gemeint und der potenzielle zweite Held könnte ebenfalls ein Item ins Spiel bringen.

Bei dem zweiten Helden könnte es sich um Wattson handeln, der Charakter wurde bereits vor einiger Zeit durch die Spieldaten geleakt:

Apex Legends Neue Legende Wattson geleakt: Fähigkeiten und mehr Gerüchte