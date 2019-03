Apex Legends - Sind Energiewaffen tatsächlich stärker?

In Apex Legends gibt es ganz verschiedene Waffen. Von der schnellen R-99-Maschinenpistole über die Friedensstifter bis hin zum Kraber-Scharfschützengewehr. Mit dem Start von Season 1 haben die Entwickler an der Waffenbalance geschraubt. Aber verlangsamt schwere Munition Gegner tatsächlich stärker? Und wo liegen die Vorteile von Energiemunition?

Über die Unterschiede der verschiedenen Munitionstypen in „Apex Legends“ haben die Entwickler bislang kein Wort verloren. Gerade seit dem Start von Season 1 ist unter Spielern eine hitzige Diskussion über die möglichen Differenzen entbrannt.

So sei schwere Munition in der Lage, Gegner stärker zu verlangsamen, während leichte Munition den Schild schneller zerstört. Energiemunition hingegen habe keinen Bullet-Drop und warte mit der höchsten Fluggeschwindigkeit auf. Stimmt das denn?

Auf Nachfrage eines Fans auf Twitter äußerte sich Senior Designer Sean Slayback zu den Unterschieden der Munitionstypen in der aktuellen Fassung von „Apex Legends“ und stellte klar, dass Energiemunition sich tatsächlich anders verhält.

Alle Arten von Munition hätten dieselbe verlangsamende Wirkung auf getroffene Gegner und Energiemunition füge keinen zusätzlichen Schaden an Schilden zu, verrät Slayback. Allerdings wird die Munition von Energiewaffen wie der Devotion, Havoc und Triple Take im Flug deutlich weniger verlangsamt und weist die höchste Fluggeschwindigkeit auf.

Current state of live game- 1) All ammo types will slow enemies down when you hit them. 2) Energy ammo doesn't have extra shield breaking power. 3) Energy ammo projectiles aren't slowed by drag and have the fastest flight velocity in each weapon class