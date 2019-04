Apex Legends - Das sind die beliebtesten und unbeliebtesten Charaktere im Ranking

Jeder Charakter in „Apex Legends“ hat einen besonderen Anreiz, warum man ihn spielen sollte. Doch die eine oder andere Legende wird statistisch gesehen immer häufiger oder weniger gespielt. Wir verraten euch, wer sich auf den oberen Plätzen befindet und wer das Schlusslicht bildet.

Jeder hat so seinen Liebling in Apex Legends. Die eine oder andere Legende spielt jeder wohl mit etwas mehr Vergnügen, obgleich im Grunde alle Helden erfahrungsgemäß auf ihrer ganz eigenen Art und Weise Spielspaß bereiten können. Doch natürlich gibt es Zahlen zu den beliebtesten und weniger beliebten Charakteren, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Wer ist der Favorit?

Dank PlayApex.net wissen wir, dass Wraith die beliebteste Legende in „Apex Legends“ ist und Gibraltar (für viele wohl eher wenig überraschend) befindet sich auf den letzten Platz. Tatsächlich sieht man eher selten einen Gibraltar auf dem Schlachtfeld. Und wenn es zu einer Konfrontation mit einem Gibraltar kommt, dann ist die Hitbox so groß, dass im Grunde jeder Treffer sitzt. Bei Wraith ist es das genaue Gegenteil. Sie hat die kleinste Hitbox und wird nicht nur deshalb sehr gefürchtet. Ihr Schritt In die Leere (kurzzeitig unverwundbar) und das Portal (Dimensionstor, das zwei Punkte verbindet) erweisen sich immer wieder als nützliche Fähigkeiten im Kampf. In Hinsicht auf Gibraltar verlangt die Community schon lange einen Buff, doch bislang gibt es diesbezüglich noch keine Spur von einem Update.

Aber wie steht es um die anderen Helden und wie sehen die genauen Zahlen aus? Hier die Übersicht der beliebtesten Helden in „Apex Legends“ (Stand 9. April 2019, 12:30 Uhr):

Wraith - 18.5 Prozent Octane - 16.7 Prozent Lifeline - 15.1 Prozent Pathfinder - 13.4 Prozent Bangalore - 13 Prozent Bloodhound - 7.7 Prozent Mirage - 6.2 Prozent Caustic - 4.9 Prozent Gibraltar - 4.4 Prozent

Octane und Lifeline schaffen es in die Top-3-Platzierung, während sich Caustic an vorletzter Stelle noch hinter Mirage befindet.

Schlussendlich bleibt es jedem selbst überlassen, wen er gerne spielt und sicherlich hat jeder Charakter so seine Eigenarten, die es zumindest einmal zu erforschen gilt. Ich persönlich teile die Top-3-Platzierung, obgleich es immer wieder ein wenig rotiert und ich derzeit Pathfinder aufgrund seiner hohen Mobility sehr zu schätzen weiß. Wie sieht es bei euch aus, wen spielt ihr am liebsten? Schreibt es uns gerne unterhalb der News in die Kommentare.