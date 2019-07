Apex Legends - Season 2 startet heute, Details zu Startzeit und Updategröße bekannt

Der Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ startet heute in Season 2 und bekommt damit endlich die neuen Inhalte, nach denen es Spielern schon lange dürstet. Wir verraten euch, wann es losgeht und wie groß das Update ist.

Endlich frische Inhalte für Apex Legends. Heute startet endlich die 2. Saison zum Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment, der nach einem fulminanten Start im Februar dieses Jahres zuletzt mit einer rapide sinkenden Spielerzahl zu kämpfen hatte.

Apex Legends Launch-Trailer und finale Informationen zu Season 2 veröffentlicht

Updategröße von Apex Legends Season 2

Auf Reddit lieferten die Entwickler jetzt weitere Details zum Start von „Apex Legends“ Season 2. Aufgrund der zahlreichen neuen Inhalte und der weitreichenden Veränderung der Karte hat es das Update allerdings mächtig in sich.

Knapp 20 GB an Daten müssen auf die PlayStation 4 und Xbox One heruntergeladen werden. Auf dem PC umfasst der Download des neuesten Patches rund 18 Gigabyte. Die genauen Patchnotes lassen allerdings noch immer auf sich warten.

Weiterhin heißt es auf Reddit, dass das Update so umfangreich ausfällt, weil die Entwickler ein neues System integriert haben, das bereits vorhandene Inhalte komprimiert und gleichzeitig neuen Content schneller zugänglich macht. Dadurch sollen künftige Updates für Spieler so klein wie möglich ausfallen können.

Daher entschied man sich bei Respawn, einen neuen Spielclienten anzubieten, aus dem der veraltete Inhalt bereits entfernt wurde. So will man neuen Spielern einen schnelleren, effizienteren Download ermöglichen und gleichzeitig den Speicherplatz auf der Festplatte minimieren.

Apex Legends Season 2: Startzeit und was euch erwartet

Starten wird „Apex Legends“ Season 2 heute voraussichtlich um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Noch vor dem Start wollen die Macher die offiziellen Patchnotes veröffentlichen.

Wie wir bereit wissen, erwartet euch in der zweiten Saison mit Wattson ein neuer Support-Charakter, während die L-Star einen höheren Stellenwert einnehmen wird, nachdem sie bereits mit dem letzten Update ihren Weg ins Spiel fand.

Außerdem könnt ihr euch auf umfangreiche Veränderungen auf der Karte der Königsschlucht einstellen. Die gewaltigen Leviathane, die normalerweise am Rand der Map zu sehen waren, sind kurzerhand über das Spielfeld getrampelt und haben dabei ganze Landstriche verwüstet.

Apex Legends Ab sofort gibt es Drachen im Spiel

Zudem werden die mysteriösen Drachen in Season 2 eine wichtige Rolle spielen. Auch einen neuen Battle Pass wird es in der neuen Saison von „Apex Legends“ geben, der mit epischen und legendären Belohnungen lockt. Obendrauf spendieren die Macher dem Battle-Royale-Shooter ein Ranglisten-Ligasystem, das die Entwickler in diesem Beitrag genauer beleuchtet haben.