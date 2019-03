Apex Legends - Season 1 mit schwerem Fehler bei Triple Take, Longbow und mehr

Season 1 in „Apex Legends“ ist mit dem neuen Battle-Pass, dem Charakter Octane und einem umfangreichen Patch gestartet. Allerdings hat sich mit dem neuen Update ein schwerwiegender Fehler ins Spiel eingeschlichen, der vor allem die Scharfschützengewehre im Battle-Royale-Shooter betrifft.

Die erste Saison in Apex Legends ist in dieser Woche mit einem umfangreichen Balancing-Update gestartet. Allerdings sind Spieler jetzt auf einen schwerwiegenden Fehler getroffen, der bei den Scharfschützengewehren wie Triple Take, Longbow, G7 Scout und Kraber auftritt.

Nicht alle Kugeln treffen ihr Ziel

Dabei wollte sich Redditor TinyBabyBread eigentlich die Unterschiede beim Bullet-Drop der Scharfschützengewehre genauer anschauen als er feststellte, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf derselben Distanz kommt:

„Ich wollte wissen, wie der Bullet-Drop zwischen den Gewehren variiert, also habe ich im Trainingsgelände etwas herumprobiert. Während ich mein Material analysiert habe stellte ich fest, dass sich die Bullet-Travel-Time derselben Waffe veränderte, obwohl die Distanz zum Ziel gleichblieb.“

Je nach Waffe liegen die Unterschiede bei einer Entfernung von 200 Metern zum Ziel bei bis zu 50 Millisekunden, was im Spiel enorme Auswirkungen haben kann.

Eigentlich hielt TinyBabyBread seine Entdeckung in „Apex Legends“ nicht für allzu wichtig, woraufhin er eines Besseren belehrt wurde. Gerade bei einem kleinen, sich bewegenden Ziel kann es also sein, dass aufgrund der Verzögerung eine Kugel ihr Ziel nicht trifft, obwohl sie es eigentlich müsste.

Glücklicherweise machte der Redditor seine Entdeckungen öffentlich, denn Entwickler Respawn wurde bereits auf den Fehler aufmerksam und gelobte Besserung. Das Letzte was man wolle sei, das vorhersehbare und erlernbare Gunplay von „Apex Legends“ durch solche Zufälligkeiten zu beeinträchtigen.