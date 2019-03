Apex Legends - Schon bald mit Nicht-Spieler-Charakteren?

Wird es etwa schon bald Nicht-Spieler-Charaktere in „Apex Legends“ geben? Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es NPCs mit Kampfsystem ins Spiel schaffen könnten.

Aktuellen Gerüchten zufolge könnte es in Apex Legends in der Zukunft sogenannte NPCs (Non-Player-Charater), also nicht spielbare Charaktere, geben. Könnte an diesen Spekulationen etwas dran sein?

Apex Legends Schlechter Netzcode, liegt hinter PUBG, Fortnite und anderen BR-Titeln

NPCs in Apex Legends

Dataminer haben mal wieder die aktuellen Daten von „Apex Legends“ inspiziert und sind dabei auf einen äußerst bemerkenswerten Fund gestoßen. In der Zukunft könnte es möglich sein, dass die Spieler auf der Karte nicht mehr nur auf andere Spieler treffen werden.

Die Daten deuten auf NPCs, die sogar im Umgang mit Waffen vertraut sind und den Nahkampf beherrschen. Der Umstand, dass diese einem Spieler gegenüber freundlich oder wahlweise feindlich gegenübertreten, macht das neue Gameplay-Feature besonders spannend. Die NPCs sollen die Namen Marvin, Sarah oder Soldier tragen.

Aber brauchen die Spieler wirklich NPCs in einem Battle-Royale-Spiel? Am Ende muss dies natürlich noch nichts heißen, aber zumeist lässt sich recht zuversichtlich anhand der vorhandenen Daten aus dem Spiel ableiten, was die Entwickler für die Zukunft so planen. Es könnte sich natürlich auch um einen neuen Trainingsmodus oder einen ganz neuen Modus handeln. Oder sie sind ein Teil vom kommenden Update „Apex Legends Season 1“, das wird man wohl noch abwarten müssen. Bemerkenswert sind diese Einträge allemal.

Apex Legends Lustige Cartoon-Parodie nimmt Battle-Royale-Shooter auf die Schippe

Aber wie steht es eigentlich um die Pläne für den Season Pass? Dieser soll voraussichtlich noch im Laufe der Woche erscheinen und wird wohl den neuen Charakter „Octane“ mit ins Spiel bringen, wenn die Gerüchte stimmen.