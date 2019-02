Apex Legends - Release schon heute: Der neue Battle-Royale-Shooter von Respawn erhält Startschuss

Apex Legends wird der neue Battle-Royale-Shooter, der von Respawn Interactive produziert und von Electronic Arts vermarktet wird. Wir haben alle wichtigen Informationen aus dem Reveal-Livestream zu Apex Legends für euch zusammengetragen.

Wie wir bereits berichtet haben, fand heute die offizielle Ankündigung von Apex Legends statt, dem Battle-Royale-Shooter von Respawn Entertainment. Pünktlich um 17 Uhr startete der Livestream zu Apex Legends auf dem hauseigenen Twitch-Kanal und die Verantwortlichen präsentieren die wichtigsten Features aus dem Spiel. Doch der Stream präsentierte zum Großteil nur statische Bilder, während immer wieder kleinere Clips eingeblendet wurden.

Neuer Battle-Royale-Titel!

Doch um 20 Uhr sollte dann die große Enthüllung starten. Tatsächlich handelt es sich um einen Action-Shooter, in dem die Charaktere - die sogenannten Legends - vorerst ähnlich wie in Call of Duty: Black Ops 4 oder Overwatch ausgewählt werden können. Alle Kämpfer verfügen über spezielle Fähigkeiten, die auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können, um entsprechende Vorteile zu gewährleisten. Ihr werdet sie meistern können. Und wichtig ist zudem, dass es sich um ein Free-2-Play-Titel handelt. Einen ersten Gameplay-Trailer gibt es direkt mit auf den Weg.

Innerhalb der einzelnen Runden dürft ihr euch mit zwei weiteren Mitspielern in den Kampf begeben, ihr tretet also maximal zu dritt an. So könnt ihr die Fähigkeiten aufeinander abstimmen und strategisch wichtige Entscheidungen treffen, um den begehrten ersten Platz zu erreichen.

8 legendäre Kämpfer

Für den Anfang gibt es acht legendäre Kämpfer, die mit folgenden Fähigkeiten daherkommen:

Bangalore , eine professionelle Soldatin:

Taktikfähigkeit - Rauchwerfer

Passive Fähigkeit - Laufschritt

Laufschritt (Ulti) - Donnergrollen

Taktikfähigkeit - Auge des Allvaters

Passive Fähigkeit - Fährtenleser

Ultimative Fähigkeit - Herr der Jagd

Taktikfähigkeit - Noxgas-Falle

Passive Fähigkeit - Noxgas-Granate

Ultimative Fähigkeit - Noxgas-Granate

Taktikfähigkeit - Dome of Protection

Passive Fähigkeit - Waffenschild

Ultimative Fähigkeit - Defensivbombardement

Taktikfähigkeit - DDM-Heildrohne

Passive Fähigkeit - Kampfsanitäter

Ultimative Fähigkeit - Carepaket

Taktikfähigkeit - Ausgeflippt

Passive Fähigkeit - Zugabe!

Ultimative Fähigkeit - Entschwunden

Taktikfähigkeit - Kletterhaken

Passive Fähigkeit - Insiderwissen

Ultimative Fähigkeit - Seilrutschenwerfer

Taktikfähigkeit - In die Leere

Passive Fähigkeit - Stimmen aus dem Nichts

Ultimative Fähigkeit - Dimensionstor

Die legendären Charaktere sollen dabei stetig erweitert werden, es folgen also mit der Zeit immer neue Charaktere. Außerdem wird es Saisons geben, die mit neuen Legenden, Waffen und themenbezogener Beute aufwarten.

Ihr könnt das Spiel ab sofort für die PlayStation 4, Xbox One oder den PC via Origin herunterladen und spielen. Hier geht es zum Download:

Die Karte Apex Legends verfügt über diverse Hot Spots wie Skull Town, Runoff, Arena, Artillery oder gar die Tank Base, wo es sicherlich zu großen Konfrontationen kommen wird. Und so sieht die Karte von aus: