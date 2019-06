Apex Legends - Quality-of-Life-Update 1.2 ist da, legendäres Event mit exklusiven Belohnungen

Obgleich die Spielerrate weiter fällt und die aktiven Spieler im Schnitt sehr unzufrieden sind, haben Electronic Arts und Respawn Entertainment Apex Legends noch lange nicht abgeschrieben. Derzeit arbeitete das Team, das sich unter anderem für Titanfall verantwortlich zeigt, an einem Quality-of-Life-Update.

Titanfall 2 Exklusives Interview mit Fahri Yardim zu Titanfall 2 im Video

Nach einer kleinen Verzögerung geht das Update nun endlich an den Start, es hat einige Verbesserungen im Gepäck, die sich insgesamt auf die Lebensqualität des Spiels auswirken sollen.

Wichtig ist unter anderem, dass die Verzögerung nun reduziert werden konnte, wenn Spieler eine Todesbox geöffnet haben. Zudem konnte die Serverleistung gesteigert werden, sodass das sogenannte Rubberbanding nun weniger häufig auftritt.

Zu den Bug-Fixes zählt ein Problem mit der G7, dessen Fadenkreuz unvorhersehbar ausschlug, fehlerhafte Sounds oder visuelle Effekte und eine ausbleibende Ausschüttung der Erfahrungspunkte nach einem Match.

Doch das war noch lange nicht alles. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr euch hier ansehen.

Apex Legends Einer der dümmsten Bugs wird endlich beseitigt

Das neue Update hat jedoch noch mehr zu bieten. So findet nun eine legendäre Quest Einzug ins Spiel, die mit besonderen Belohnungen winkt.

Diesbezüglich werden die Spieler in eine gesonderte Elite-Warteschlange eingereiht. Das passiert wiederum automatisch, wenn ihr in einem Match unter die besten fünf Teams landet. Zu den einzigartigen Goodies des Events zählen:

Let the hunt begin 🏹



Now through June 18, earn your stripes by completing challenges, prove

your prowess in a new elite queue, and show you're the ultimate predator

with all-new rewards. pic.twitter.com/ki29XZ04N4