Apex Legends - Octanes Jump-Pad sorgt für siegreiche Runde

Binnen kürzester Zeit hat sich der Adrenalin-Junkie Octavio Silva, besser bekannt als Octane, zu einem der beliebtesten Charaktere im Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ gemausert. Ob es an seinen coolen Sprüchen, den verrückten Animationen oder seinen interessanten Fähigkeiten liegt, wissen wir nicht. Wie nützlich seine ultimative Fähigkeit in Form des Sprungkissens sein kann, zeigt ein unglaublicher Squadwipe.

Mit dem Sprungkissen zum Champion

Der gute Octane ist nicht nur als einziger Charakter in „Apex Legends“ in der Lage, sich selbst zu heilen und seine Gegner mit enormem Tempo zu umkreisen, auch seine ultimative Fähigkeit – das Sprungkissen (Jump-Pad oder Launch-Pad) – erweist sich mitunter als äußerst nützlich, wie Redditor YearOfTheRisingSun in einem neuen Clip beweist.

Eigentlich liegt der Verwendungszweck des Kissens ja darin, höhergelegene Gebiete zu erreichen oder große Distanzen zu überbrücken. Doch wie der Clip beweist, kann die unscheinbare Bodenplatte auch zur tödlichen Falle werden und euch zum Champion machen.

Dabei standen die Zeichen für den Spieler nicht unbedingt auf Sieg. Nachdem seine beiden Teamkameraden das Spiel verlassen haben, musste sich YearOfTheRisingSun alleine durchschlagen, was in „Apex Legends“ eh schon schwierig genug ist.

Doch während die Runde voranschritt und sich der Ring langsam aber sicher in der Luftwaffenbasis zusammenzog, kam der Spieler auf eine glorreiche Idee. Während er sich weit oben auf den Mauern positionierte und erst einmal das Donnergrollen von Bangalore abwartete, warf er sein Sprungkissen vor sich auf den Boden.

Das Glück war dem Einzelkämpfer hold, denn die Zone zog sich genau dort zusammen, wo sein Sprungkissen im undurchsichtigen Noxgas von Caustic auf seine Gegner wartete. Diese rannten unvermittelt in das vermeintlich sichere Gebiet und wurden kurzerhand von der Karte geschleudert, was dem Solisten den Sieg einbrachte.

Ein glücklicher Sieg, immerhin spielt auch die Position, aus der Octanes Sprungkissen in „Apex Legends“ betreten wird, eine essenzielle Rolle. Hätten sich die Feinde aus einer anderen Richtung genähert, wäre vermutlich nicht viel passiert. Aber eine ziemlich coole Möglichkeit, eine Partie zu gewinnen. Wir hätten nur zu gerne die Reaktionen der Gegner gehört.