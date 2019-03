Apex Legends - Ninja erklärt, warum er den Battle-Royale-Titel nicht mehr spielt

Obgleich „Apex Legends“ derzeit zum beliebtesten Titel weltweit zählt, möchte der Twitch-Star Tyler Blevins, der unter dem Pseudonym Ninja bekannt ist, den Battle-Royale-Titel in Zukunft in Ruhe lassen und er erklärt nun, wie es zu dem Entschluss kam.

Die Spielerbasis von Apex Legends ist seit dem Release am 4. Februar 2019 auf über 50 Millionen User angestiegen. Der Free-2-Play-Titel mischt das Battle-Royale-Genre seither nochmal gehörig auf. Unter anderem war der Twitch-Streamer Ninja (Tyler Blevins) ein Teil des Creator-Marketings-Programms von Electronic Arts. Er startete neben zahlreichen anderen Twitch-Streamern zum Release mit einem Partner-Stream durch. Laut Nachrichtenagentur Reuters soll er für seinen Release-Stream rund eine Million US-Dollar erhalten haben:

Kein Apex Legends mehr für Ninja?

Doch die Lust auf den Titel scheint mittlerweile wieder abzuflachen. Der dynamische Streamer hat verlauten lassen, dass er „Apex Legends“ nicht mehr spielen wird. Aber wie kam es nun zu diesem Entschluss?

Während ein Großteil der aktiven Spielerschaft auf den heute erscheinenden Battle-Pass hinfieberte, lässt ihn dieses Gameplay-Feature scheinbar kalt. Ein Zuschauer fragte kürzlich in einem Stream, ob er nicht zu „Apex Legends“ wechseln möchte. Doch dies wies er zurück:

„Ich werde nicht auf Apex Legends wechseln, Mann. Ich werde mich fortan auf den Fortnite World Cup konzentrieren.“

Ninja wird sich nun also wieder auf Fortnite konzentrieren, was seinen Aussagen zufolge seine gesamte Zeit erfordere. Ob es noch weitere Gründe dafür gibt, lässt sich nur spekulieren. Bei einem Preisgeld von rund 30 Millionen US-Dollar bei den World Cup Finals zeigt sich der Spitzen-Esportler gewohnt zielstrebig, dessen Qualifikation am 13. April 2019 beginnt. Das Turnier findet am 26. bis zum 28. Juli 2019 in New York City statt.

Aber was meint ihr, spielt ihr „Apex Legends“ und wie sieht es mit der Langzeitmotivation aus? Werdet ihr den Battle-Pass kaufen oder seht ihr euch schon nach einem neuen Spiel um? Lasst uns diesbezüglich unterhalb der News gerne einen Kommentar da.

