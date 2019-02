Apex Legends - Neues zu Titanfall kommt noch in diesem Jahr

Apex Legends bedeutet nicht, dass es keine neuen Titanfall-Inhalte mehr geben wird. Vince Zampella von Respawn Entertainment und Andrew Wilson von EA haben beide bestätigt, dass noch in diesem Jahr Neues zu Titanfall veröffentlicht wird.

Obgleich derzeit die Runde macht, dass es kein Titanfall 3 geben wird und Respawn Entertainment nur an Apex Legends und Star Wars Jedi: Fallen Order arbeite, hat der Respawn-CEO Vince Zampella uns nun eines Besseres belehrt.

Star Wars Jedi: Fallen Order Neue Gerüchte zu Inhalten und Release

Mehr zu Titanfall wird kommen!

Wie Zampella kürzlich via Twitter zu verstehen gab, hätten sie unzählige Dinge für Apex Legends geplant, doch sie hören das Feedback der Spieler. Und so versichert er, dass sie an "mehr zu Titanfall arbeiten", was ebenfalls für das aktuelle Kalenderjahr angedacht ist. Seine Liebe zum "Experimentieren mit dem verrückten Universum" muss aber nicht zwangsweise bedeuten, dass ein Titanfall 3 kommt. Es könnte auch etwas für den mobilen Markt sein. Womöglich wird Apex Legends einen speziellen Modus mit Titans erhalten oder wir werden ganz etwas Neues sehen? Ein breites Feld der Möglichkeiten besteht.

Für die Fans von Titanfall 2, das ziemlich gute Kritiken für die Singleplayer-Kampagne einfahren konnte, fällt da sicherlich ein Stein vom Herzen, dass Zampella "das T-Wort" verwendet hat.

An anderer Stelle spricht der EA-CEO Andrew Wilson in einer Pressemitteilung ebenfalls über neuen Titanfall-Content.

"[...] sie (Respawn) haben immer antizipiert, dass Apex Legends ein spektakuläres Spiel im Battle-Royale-Genre sein würde, und sie würden dies als Startrampe gebrauchen, um einen kreativen Output im Titanfall-Kontext später in diesem Jahr zu liefern."

An anderer Stelle dürfen sich die Spieler jedoch vorerst ins kostenlose Battle-Royale-Abenteuer stürzen, das ohne Titand auskommt, dafür jedoch umgehend nach der Ankündigung veröffentlicht wurde. Mehr zu Apex Legends erfahrt ihr hier:

Apex Legends Release schon heute: Der neue Battle-Royale-Shooter von Respawn erhält Startschuss