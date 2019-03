Apex Legends - Neues Charakter-Konzept sagt Campern den Kampf an

Fans des Battle-Royale-Shooters „Apex Legends“ stecken voller kreativer Ideen. Egal ob es um Cosplay, Anpassungen oder Konzepte zu neuen Charakteren geht. Ein Reddit-Nutzer zeigt eine Idee für eine Figur, die es mit den Campern in der Königsschlucht aufnehmen soll.

Mit insgesamt neun Charakteren in Apex Legends ist definitiv noch eine Menge möglich. Während uns im Laufe von Season 1 noch eine weitere Spielfigur erwarten dürfte, reißen die interessanten Fan-Konzepte zu neuen Legenden nicht ab. Hier ist Jack Breacher!

Tschüss Camper

Dieses Konzept stammt von Reddit-Nutzer BottleCapXbox, der offensichtlich ziemlich genervt von Campern ist und mit einer Idee für einen Konter-Charakter daherkommt.

Der wuchtige Support-Charakter Jack Breacher (eindeutig eine Anspielung auf Tom Cruise im Film „Jack Reacher“) klingt zumindest auf dem Papier durchaus stimmig und würde gut zu „Apex Legends“ passen. So erlaubt es ihm seine passive Fähigkeit, Türen mit nur einem Tritt zu zerstören und sich dahinter befindende Feinde benommen zu machen.

Seine Taktik-Fähigkeit sieht eine Blendgranate vor, die Feinden kurzzeitig die Sicht raubt. Kenner von Battle-Royale-Shootern fühlen sich dabei allerdings unweigerlich an „Call of Duty Black Ops 4“ erinnert, in dem die 9-Bang Granate aus Balancing-Gründen entfernt werden musste.

Jack Breachers ultimative Fähigkeit in „Apex Legends“ erlaubt es ihm, mit einem unzerstörbaren Schild kurz nach vorne zu preschen und damit Gegner umzuwerfen und ihnen Schaden zuzufügen. Wir fühlen uns unweigerlich an die gute Brigitte aus „Overwatch“ erinnert, doch es wäre interessant zu sehen, wie diese Fähigkeiten in „Apex Legends“ aussehen könnten.

Nicht unbedingt das kreativste Fan-Konzept zum Battle-Royale-Shooter, aber durchaus spannend zu sehen. Was haltet ihr von Jack Breacher in „Apex Legends“? Habt ihr andere Ideen für einen Konter-Charakter gegen Camper? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.