Apex Legends - Neuer Geforce-Treiber 419.35 ist da und behebt Abstürze

Die Spieler von „Apex Legends“ sollen durch ein Geforce-Treiber-Update nun weniger Abstürze erleiden. Der Treiber 419.35 WHQL steht jetzt zum Download bereit und fokussiert neben Apex die Spiele „Devil May Cry 5“ und „The Division 2“.

Nvidia hat einen neuen Geforce-Treiber veröffentlicht. Der Treiber mit der Seriennummer 419.35 dient unter anderem zur Optimierung von Apex Legends.

Weniger Abstürze dank Geforce-Treiber 419.35?

Der Game-Ready-Treiber Geforce 419.35 WHQL soll die Performance in „Apex Legends“, Devil May Cry 5 und The Division 2 steigern. Neben der Tatsache, dass sich die Leistung verbessern lässt, konnte zudem ein besonders störender Bug behoben werden.

Die Fehlermeldungen mit dem Apex-Fehlercode „DXGI_Error_Device_Hung“ gehören nun hoffentlich der Vergangenheit an. Die Geforce-GPU soll nun nicht mehr betroffen sein. Und der Fehler NVDisplay.Container.exe, der eine hohe CPU-Last ausgelöst hat, soll nun ebenfalls wegfallen.

Davon ab ist der Support für CUDA 10.1 nun gegeben, während drei neue Displays mit Adaptive Sync nun offiziell zu G-Sync kompatibel sind. Alle entsprechenden Geräte könnt ihr hier einsehen.

Den neuen Treiber könnt ihr übrigens ganz einfach via GeForce Experience herunterladen.

Doch wie steht es um euch, zockt ihr „Apex Legends“ eigentlich? Wir haben uns gefragt, welche Battle-Royale-Spiele bei euch derzeit am beliebtesten sind und eine Umfrage gestartet. Stimmt hier gerne mit ab!