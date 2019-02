Apex Legends - Neuer Charakter Prophet scheinbar geleakt

Während der kostenlose Battle-Royale-Shooter Apex Legends einen Rekord nach dem anderen aufstellt, ranken sich derzeit viele Gerüchte und Leaks um die kommenden Spielinhalte. Bereits Anfang März soll die erste Season an den Start gehen. Jetzt haben Dataminer Hinweise auf einen neuen Charakter in den Spieldateien gefunden, der auf den Namen Prophet hört.

Apex Legends ist die Spiele-Überraschung des noch jungen Jahres 2019 und hat die Gaming-Landschaft im Sturm erobert. Mit gerade einmal acht Charakteren fällt die Auswahl zum Start allerdings überschaubar aus. Jetzt sind Dataminer in den Spieldateien auf eine neue Figur aufmerksam geworden: kommt die neue Legende Prophet schon nächste Woche?

Ist Prophet der erste neue Charakter von Apex Legends?

Mit der Havoc hat Apex Legends bereits eine erste neue Waffe spendiert bekommen. Anfang März soll der Battle-Royale-Shooter in die erste Season starten, in der unter anderem ein Battle Pass wie in Fortnite eingeführt werden soll. Doch konkrete Informationen zu den kommenden Inhalten gibt es bislang nicht.

Beim Durchforsten der Dateien von Apex Legends sind Dataminer der Website Gaming INTEL jetzt auf eine Zeile mit dem Namen Prophet getroffen, bei dem es sich um die erste neue Spielfigur handeln könnte.

Außerdem gibt der Leak einen Hinweis auf eine mögliche Fähigkeit von Prophet. Als Charakter-Fähigkeit taucht dort das Wort Precog auf – die Kurzform des englischen Wortes Precognition, was auf Deutsch so viel wie „Vorahnung“ bedeutet.

Weitere Details gibt es bislang allerdings nicht. Das könnte jedoch bedeuten, dass es sich bei Prophet um einen weiteren Support-Charakter handelt, der sich ein wenig an Bloodhound orientiert. Denkbar wäre, dass die neue Figur einen Gegenstand anvisieren und mit seiner Fähigkeit sehen kann, wo sich Items der gleichen Art befinden.

Nachdem zuletzt bereits Charaktere mit den Namen Octane und Wattson geleakt wurden, wäre Prophet die dritte Spielfigur, die uns im ersten Jahr erwarten könnte. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es allerdings nicht.