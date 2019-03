Apex Legends - Neue Waffe Raketenwerfer geleakt?

„Call of Duty: Black Ops 4“ mit dem Blackout-Modus und „Fortnite“ haben es bereits vorgemacht, wie Battle Royale mit einem Raketenwerfer funktioniert. „Apex Legends“ könnte bald nachziehen. Findige Dataminer sind auf einen entsprechenden Eintrag gestoßen.

Die Dataminer hinter Apex Leaks New haben abermals glaubwürdige Informationen zu möglichen Inhalten veröffentlicht, die schon in Bälde Einzug in Apex Legends halten könnten. Dieses Mal geht es um eine neue Waffe - einen Raketenwerfer (Rocket Launcher).

Raketenwerfer im Battle-Royale-Shooter?

Was lässt auf einen Raketenwerfer schließen? Der Eintrag „mp_weapon_rocket_launcher.“ sollte erst einmal für sich sprechen. Dieser Eintrag wurde in einer von dreizig Dateien des Spiels gefunden. Mehr Informationen liegen bislang noch nicht vor. Nun geht die Community davon aus, dass es der Raketenwerfer als explosive Waffe in Zukunft ins Spiel schaffen könnte.

Die nächst mögliche Waffe wäre wohl jedoch erst einmal die L-Star, die wir bereits aus Titanfall kennen. Die entsprechenden Einträge für die L-Star wurden schon vor geraumer Zeit in den Spieldaten entdeckt. Doch davon ab könnte gleichermaßen ein Flammenwerfer folgen. Wobei es beim Flammenwerfer auch vorstellbar wäre, dass es sich hierbei nur um eine Fähigkeit einer neuen Legende handelt?

An anderer Stelle könnte eine Legende ein Geschützturm als Fähigkeit erhalten, während bereits über den Preis des Battle Pass spekuliert wird:

