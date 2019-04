Apex Legends - Neue Skins für bisher unveröffentlichte Waffen deuten auf baldigen Release hin

Die Veröffentlichung des neuen Updates für Apex Legends ging nicht so glatt über die Bühne, wie wir es bisher von Respawn Entertainment gewohnt waren. Neben Funktionen, die noch nicht für die Live-Server gedacht waren, haben es offenbar auch freischaltbare Skins für das bereits im Februar geleakte L-Star-Maschinengewehr ins Spiel geschafft.

Apex Legends Update 1.1 mit neuen Funktionen ist da, das müsst ihr wissen!

Die Gerüchte, dass das bereits aus „Titanfall 2“ bekannte Maschinengewehr L-Star seinen Weg in „Apex Legends“ finden wird, halten sich bereits seit Ende Februar. Eine offizielle Bestätigung seitens der Entwickler gab es bislang allerdings nicht.

Noch bevor die Server zur Behebung des Fehlers, der den gesamten erspielten Fortschritt zunichtemachen konnte, heruntergefahren wurden, schalteten mehrere Spieler offenbar durch Apex Packs neue Skins für die bislang nicht veröffentlichte Waffe frei, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten könnte.

A few players were getting LStar skins before the servers went down.



They prolly erased everything to remove the skins I guess. You'll get back the rest of the stuff though. #ApexLegends #ApexLegendsleaks #ApexPartner #ApexLegendsBattleRoyale #Apexlegendsseason1 pic.twitter.com/cyfsz3Nsp3