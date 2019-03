Apex Legends - Neue Legende Wattson geleakt: Fähigkeiten und mehr Gerüchte

Octane ist der erste neue Held, der erst vor wenigen Tagen in den Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ gefunden hat. Doch wer folgt als nächstes? Ein Leak deutet auf Wattson mitsamt Fähigkeiten. Doch über den Starttermin kann nur spekuliert werden.

Mit dem Start der Season 1 von Apex Legends gab es die erste Erweiterung des Rosters. Nun befinden sich mit Octane ganze neun Legenden im Spiel. Doch dabei wird es nicht bleiben. Bereits vor einiger Zeit haben wir euch Assets zu zehn weiteren Champions gezeigt, die in der Zukunft Einzug ins Spiel halten könnten:

Apex Legends 10 neue Legenden geleakt

Wattson als neue Legende?

Aber welche Legende folgt nach Octane? Alles deutet derzeit auf Wattson, aktuelle Informationen aus den Daten sollen sich auf diesen Helden beziehen. Obgleich sich die Informationsflut in Grenzen hält, erscheint Wattson derzeit am wahrscheinlichsten.

Im Grunde kursiert der Name schon seit einiger Zeit, doch die Hinweise konnten nur Stück für Stück zusammengetragen werden. Allem voran sind das die Assets, die auf Wattson schließen lassen:

© Twitter/ RealApexLeaks

Fähigkeiten und möglicher Start

Obgleich noch nicht bekannt ist, welche Fähigkeiten Wattson erhalten wird, deutet alles auf eine Affinität zur Elektrizität. Das untermauert allem voran das Symbol auf Wattsons Jacke. Zudem konnten die Dataminer wie Shrugtal eine Fähigkeit entdecken, die Wattson zuteil werden könnte, falls er denn erscheint. Hierbei handelt es sich um eine elektrische Falle, die sogenannte Tesla Coil.

Die Fähigkeit könnte ähnlich wie die Gasbehälter von Caustic funktionieren, sie könnte feindliche Spieler mit Elektrizität für kurze Zeit aus dem Spiel nehmen und sie womöglich statisch an Ort und Stelle lahmlegen - oder nur verlangsamen. Das hier könnte die Fähigkeit sein:

© Twitter/ Shrugtal

Davon ab deutet ein weiterer Eintrag in Hinsicht auf die Sounddateien darauf, dass Wattson diese Fähigkeit erhalten soll. Die folgende Zeile aus den Game-Files sollte für sich sprechen:

© Twitter/ Shrugtal

Aber wann könnte Wattson erscheinen? Da Octane gerade erst veröffentlicht wurde, dürfte so schnell keine neue Legende folgen. Womöglich dauert es also vier bis acht Wochen, bis es hier ein entsprechendes Update am Roster gibt. Doch es könnte sogar noch länger dauern. Wenn Respawn mit jeder neuen Season nur eine neue Legende veröffentlicht, dann werden wir Wattson womöglich erst im Juni 2019 in „Apex Legends“ sehen, wenn Season 2 beginnt.

Apex Legends Angebot: 10 Prozent Rabatt auf Apex Coins bei Amazon!