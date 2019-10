Wann und in welcher Form das Scharfschützengewehr abgeschwächt wird, ist unklar. Die Charge Rifle ist das zweite Scharfschützengewehr in „Apex Legends“, das auf Energiemunition zurückgreift.

Ganz oben in der Liste der „Quality of Life Features“ findet sich seit Kurzem eine Karte zum angesprochenen Nerf der Charge Rifle, die seit dem Start der dritten Saison das Schlachtfeld dominiert. Dort heißt es schlicht und ergreifend:

Im eigens von den Entwicklern bereitgestellten Trello-Board zu „Apex Legends“ teilen die Macher von Respawn Entertainment bereits seit geraumer Zeit kommende und angedachte Änderungen am Battle-Royale-Shooter.

Die Charge Rifle, die erst mit dem Start der dritten Saison ihren Weg in Apex Legends fand, war viel zu stark. Wie die Entwickler mitteilen, wird das Gewehr schon bald generft.

Apex Legends - Nerf für Charge Rifle steht in den Startöchern

