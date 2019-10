Apex Legends - Nachtversion der Königsschlucht vorgestellt

Zum Start des Halloween-Events erhält „Apex Legends“ eine neue Map. Die altbekannte Königsschlucht kehrt in einer düsteren Nachtversion zurück, diese haben die Entwickler jetzt in einem Videos erstmals gezeigt.

Am morgigen 15. Oktober startet das Halloween-Event im Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Darin erwartet euch eine überarbeite Nachtversion der bekannten Karte Königsschlucht, die sich jetzt erstmals in einem Video zeigt.

Apex Legends Kreative Community: Cryptos Fähigkeit wird jetzt zweckentfremdet

Halloween-Event startet am 15. Oktober

Morgen startet das Fight or Fright-Event in „Apex Legends“. Bis zum 05. November habt ihr im Rahmen des Events Zeit, euch einzigartige Belohnungen zu sichern, die sich thematisch an Halloween orientieren.

Mit von der Partie ist auch der neue Modus Schattenfall, der euch auf eine nächtliche Version der Königsschlucht entführt. Die Entwickler schreiben:

„Dieses unheimliche Event ist vollgepackt mit aufregenden Inhalten: einem brandneuen befristeten Modus in der Königsschlucht bei Nacht, exklusiven Event-Herausforderungen, bei denen ihr kostenlose Beute erringen könnt, spezielle Sammlung-Event-Kosmetikobjekte mit Halloween-Bezug und mehr.“

So sieht die nächtliche Königsschlucht aus

In einem Livestream haben die Entwickler erstmals die überarbeitete Karte gezeigt, wenn auch nur beiläufig. Seit dieser Woche halten die Macher von „Apex Legends“ einen wöchentlichen Livestream ab, in dem sie künftige Änderungen an ihrem Spiel präsentieren.

Einen genaueren Überblick könnt ihr euch erst morgen verschaffen, allerdings zeigt das unten eingebunden Video Szenen der neuen Karte. Zu sehen sind unter anderem der Bunker und der Luftwaffenstützpunkt.

Apex Legends Halloween-Event mit neuen Skins und Zombie-Modus startet nächste Woche

Außerdem zeigen die Entwickler im knapp einstündigen Stream die neuen Skins und Belohnungen, die euch in den kommenden drei Wochen in „Apex Legends“ erwarten. Pünktlich zum Start soll es einen neuen Trailer geben, der euch mit allen Neuerungen vertraut macht.