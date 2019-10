Apex Legends - Legendärer Lootraum könnte Spiel verändern

Bereits mit dem Gameplay-Trailer zu „Apex Legends“ Season 3 Meltdown wurde der legendäre Lootraum gezeigt. Diese neue Mechanik könnte das Spiel verändern und wir verraten euch schon jetzt, worauf ihr achten müsst.

Der Gameplay-Trailer zu Season 3 von Apex Legends hat uns und alle wartenden Spieler bereits so richtig heiß auf die neuen Inhalte gemacht. Aber ist euch eigentlich der legendäre Lootraum aufgefallen, den wir hier kurz am Ende gesehen haben?

Es erwarten euch also nicht nur neue kosmetische Items, eine neue Karte und der neue Charakter Crypto in Season 3 – Respawn hat zudem eine neue Gameplay-Mechanik verbaut – die legendären Looträume.

Looträume mit ordentlicher Beute

Bei den neuen, legendären Looträumen soll es sich um eine neue Gameplay-Mechanik handeln. An diesen Ortschaften wartet besonders lohnenswerter Loot, wie die Entwickler unter anderem auf diesem Bild zeigen:

© Respawn Entertainment

Dies könnte das gesamte Spiel nachhaltig verändern. Wenn es einen Ort gibt, an den die Spieler in Scharen aufkreuzen, um sich mit der Beute auszurüsten, wird das nicht nur ein spezieller POI (Point of Interest) per se werden. Die eine oder andere Legende wird so womöglich nochmal ganz anders zum Einsatz kommen, was die Metaspielweise nachhaltig verändern könnte.

Aber wie kann man die Looträume betreten? Ganz so einfach ist das am Ende nämlich nicht. Dafür müsst ihr erst einmal eine leuchtende Kugeln auf der Karte finden, die ihr dann vom Himmel schießen solltet. Sie enthält eine Schlüsselkarte, die euch Zugang zu den Räumlichkeiten gewährt.

So sieht die blinkende Kugel aus, die ihr suchen müsst:

© Respawn Entertainment

Am Ende müsst ihr sie finden, einsammeln und natürlich aufpassen, dass euch die Schlüsselkarte nicht direkt vor dem Raum abgenommen wird. Habt also stets ein wachsames Auge. Wo sich die einzelnen Räume befinden, ist bislang noch unklar. Es soll jedoch mehrere solcher Loot Vaults geben, die wohl quer über die neue Karte verteilt sind.

Der YouTuber BennyCentral hat laut eigener Angabe bereits eine beim Geysir gefunden und eine in der Nähe des Zentrums der Karte World's Edge.

Wichtig ist zudem, dass nicht jeder Vault immer aktiv sein muss. So kann es sein, dass ein Raum in einer Runde inaktiv bleibt. Ihr könnt ihn also nicht betreten, trotz Karte. Dann muss ein Timer abgewartet werden, woraufhin der Vault aktiv geschaltet wird.

