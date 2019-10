Apex Legends - Legendäre Looträume sind endlich geöffnet, so kommt ihr rein

Mit dem Start der 3. Saison von „Apex Legends“ haben spezielle Looträume mit äußerst schmackhaften Loot Einzug ins Spiel gehalten. Nun ist es endlich so weit und ihr könnt die Vaults betreten.

In den vergangenen Tagen nach dem Startschuss der 3. Saison in Apex Legends standen die Spieler Schlange vor den neuartigen Looträumen, die äußerst hochwertige Beute im Inneren versprechen. Doch vorerst mussten die Spieler buchstäblich vor der Tür bleiben.

Ein Timer lief stetig runter und heute war es dann endlich so weit. Die legendären Looträume mit dem heißbegehrten, legendären Loot mit der gelben Farbe stehen nun offen. Der Kampf um die fette Beute kann also beginnen!

Wir verraten euch zudem noch ein paar Details, die ihr zu den Vaults wissen solltet.

Wie komme ich in den Loot-Vault?

Insgesamt gibt es drei verschiedene Looträume und wir verraten euch, wo ihr sie finden könnt. Der erste Raum befindet sich in der Nähe von Lavastadt (Lava City), einer befindet sich in der Nähe vom Zughof (The Train Yard) und einer befindet sich beim Geysir (Geyser). Aber viel wichtiger ist, dass ihr erst einmal die Keycard sucht.

Um einen davon zu betreten, müsst ihr in jedem Fall eine Schlüsselkarte finden. Diese erhaltet ihr, indem ihr die kleinen Robodrohnen abschießt, die einmal quer über die Karte fliegen. Ihr erkennt sie am Geräusch, das sie von sich geben, und am Blinken. Die richtigen Drohnen sollen laut Reddit-User mnkymnk einen rotleuchtenden Titel haben. Wichtig ist zudem:

Schießt auf die Drohne, nicht auf den Loot-Ball!

Dann soll die Schlüsselkarte fallengelassen werden. Das Gute ist, dass alle drei Vaults auf eurer Karte markiert werden, wenn ihr eine Schlüsselkarte gefunden habt. Marschiert also direkt zu einem Loot-Vault, wenn ihr die Keycard eingesammelt habt und versucht euer Glück. Aber Vorsicht! Womöglich haben gegnerische Teams dieselbe Idee.

