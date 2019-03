Apex Legends - Leak deutet auf neue Map und Kartenauswahl

Wird Respawn Entertainment eines Tages eine neue Karte in „Apex Legends“ verbauen? Ein Leak deutet nun darauf hin, dass weitere Maps und ein Kartenauswahlfenster folgen könnten.

Welchen Weg wird Respawn Entertainment mit Apex Legends gehen? Werden sie die Karte wie in Fortnite stets ausbauen und mit der Zeit weiterentwickeln oder werden sie in Zukunft weitere Maps wie in PUBG hinzufügen? Bislang gab es keine Anhaltspunkte dafür, was die Entwickler planen. Immerhin ist der Titel auch erst seit rund sechs Wochen auf dem Markt. Und dennoch zeichnete sich bei „Fortnite“ schon nach kürzester Zeit ab, dass sie die Karte am laufenden Band verändern, was in „Apex Legends“ erst einmal nicht der Fall ist. So scheint es wohl wahrscheinlicher, dass sie eher an einer zweiten Karte basteln.

Bald eine neue Karte?

Und nun sind erste Hinweise aufgetaucht, die darauf deuten, dass tatsächlich eine oder mehrere neue Karten hinzugefügt werden. Dataminer sind auf diverse Textzeilen gestoßen, die das im Grunde schon recht früh untermauern.

Im Detail beziehen sich die Einträge auf den aktuellen Patch, der erst gestern mit dem Start der Season 1 aufgespielt wurde. Die Kollegen von Real Apex Leaks haben die relevanten Informationen geteilt. Folgende Einträge wurden dabei entdeckt:

map_button_large

map_button_large_hidden

map_legend

map_select_button

map_select_button_hidden

map_zone_intro_title

map_zone_intro_title_hidden

survival_map_selector

survival_map_selector_hidden

Wie immer sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen und am Ende muss es nicht bedeuten, dass es auch wirklich so stattfindet. Doch bislang erwiesen sich die Einträge recht zutreffend, wenn wir uns die Informationsflut vor der Ankündigung der Legende Octane anschauen zum Beispiel. Doch am Ende heißt es erst einmal abwarten.

An anderer Stelle wurden einige Einträge aus den Spieldateien entfernt, die auf einen Solo- und Duomodus schließen ließen. Wird es also doch keinen Solo- oder Duomodus geben?

