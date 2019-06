Apex Legends - Launch-Trailer und finale Informationen zu Season 2 veröffentlicht

Der Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ geht bereits in Kürze in seine zweite Season. Jetzt haben Electronic Arts und Respawn Entertainment den offiziellen Launch-Trailer samt zusätzlicher Informationen zum nächsten Kapitel veröffentlicht.

Bereits gestern wurde ein Trailer zur zweiten Season von Apex Legends geleakt, der neben den neuen Inhalten gewaltige Änderungen an der Karte der Königsschlucht ankündigte. Jetzt lassen die Macher den offiziellen Trailer samt weiterer Informationen folgen.

Apex Legends Trailer und Release-Termin zur 2. Season geleakt, zeigt alle Neuerungen

Das erwartet euch in Apex Legends Season 2

Der comichafte Launch-Trailer zur zweiten Season von „Apex Legends“ unterscheidet sich relativ stark vom gestern geleakten Video, allerdings bestätigt der Trailer einige Details, die darin zu sehen waren.

Wie wir bereits wissen, erwartet uns in der zweiten Saison mit Wattson ein neuer Support-Charakter. Ebenfalls neu in „Apex Legends“ ist das ikonische L-Star Gewehr, das keine Munition verschießt. Die L-Star hat bereits im letzten Update ihren Weg ins Spiel gefunden, scheint aber in der zweiten Saison einen zentraleren Stellenwert einzunehmen.

Die mysteriösen Drachen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, die bei ihren Flügen über die Karten offenbar enormen Schaden angerichtet haben. Denn wie bereits das gestrige Video zeigte, wartet die Karte der Königsschlucht in Season 2 mit gewaltigen Änderungen auf.

Bereits vorhandene Strukturen wurden teilweise oder gänzlich zerstört, während die Natur andere Bereiche zurückerobert hat. Das sorgt für zahlreiche neue Wege und Orte, die es bislang auf der Map von „Apex Legends“ nicht gab. Wie das genau aussehen wird, werden wir allerdings erst zum Launch erfahren.

Details zum neuen Battle Pass

Weitere bestätigte Neuerungen in „Apex Legends“ Season 2 sind unter anderem neue Ranglisten-Modi und Waffen-Anpassungen. Konkrete Details dazu bleiben uns aber zumindest die offiziellen Informationen noch schuldig. Denkbar wäre, dass Respawn Entertainment in den kommenden Tagen noch weiter auf Season 2 eingeht.

Offenbar spielen zudem die riesigen Leviathan-Dinosaurier eine wichtige Rolle, die für weitere Schäden an der Karte sorgen. Was es mit den riesigen Kreaturen genau auf sich hat, ist bislang allerdings noch unklar. Bereits vor wenigen Tagen veröffentlichte der offizielle Twitteraccount von „Apex Legends“ einen Beitrag, in dem von „Eingriffen der Tierwelt“ die Rede war.

📁 SERVICE REQUESTS

> 📁 REPULSOR TOWER

>> 📄 COMPLETE pic.twitter.com/WPSIkErW2F — Apex Legends (@PlayApex) 25. Juni 2019

Natürlich wird auch der Battle Pass zurückkehren, allerdings in einer stark überarbeiteten und deutlich lohnenswerteren Form. Konkrete Details liegen auch hier nicht vor, in einem Blogeintrag versprechen die Macher allerdings zahlreiche Veränderungen:

Stufenaufstieg durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen.

Zeit bis Battle-Pass-Stufe 100 wurde deutlich verkürzt.

Drei zusätzliche legendäre Skins bei den Belohnungen.

Drei brandneue Inhaltskategorien ersetzen Plaketten- und Statistik-Tracker-Belohnungen.

Ihr werdet durch die vollständigen Belohnungen genügend Herstellungsmetall-Belohnungen erhalten, um ein legendäres Objekt herzustellen – oder wonach euch sonst der Sinn steht.

Apex Legends Ab sofort gibt es Drachen im Spiel

Allzu lange müsst ihr euch allerdings nicht mehr gedulden. „Apex Legends“ Season 2 startet bereits am kommenden Dienstag, den 02. Juli 2019 auf allen Plattformen. Werdet ihr dem Battle-Royale-Shooter dann erneut einen Besuch abstatten?