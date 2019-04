Apex Legends - Kurioser Bug macht Gibraltar und Caustic endlich nützlich

In „Apex Legends“ hat sich ein kurioser Bug eingeschlichen, der die beiden Charaktere Gibraltar und Caustic endlich nützlich macht. Mit dem Fehler könnt ihr den Verteidiger zu einer wandelnden Giftgas-Falle umfunktionieren, die Entwickler finden es witzig.

Gibraltar und Caustic haben im Battle-Royale-Shooter Apex Legends eine Menge Kritik einstecken müssen, doch jetzt ist es Zeit zurückzuschlagen. Aber vermutlich nicht in der Art, die ihr erwarten würdet. Nein, die beiden Kolosse haben keinen Buff erhalten, vielmehr sorgt ein kurioser Bug für einige verrückte Situationen.

Gibraltar, die wandelnde Gasfalle

Zu groß, zu leicht zu treffen, zu schlecht. Die beiden größten Charaktere in „Apex Legends“ haben in den vergangenen Wochen eine Menge Prügel bezogen und wollten sich das offenbar nicht länger gefallen lassen.

Also haben sich die beiden Figuren jetzt zusammengetan, um es den anderen Legenden zu zeigen. So könnte man die aktuelle Situation in „Apex Legends“ jedenfalls beschreiben, wenn es sich nicht um einen kuriosen Bug handeln würde.

Leider handelt es sich dabei allerdings nur um einen Fehler im Spiel, der selbst die Entwickler amüsiert:

„Seht unsere neueste Innovation im Live-Service, der das Balancing um Gibraltar und Caustic gerade rückt! Aber im Ernst. Es ist ziemlich unglaublich, auf welche Ideen ihr kommt. Das ist urkomisch und sehr kreativ.“

Das kuriose Zusammenspiel der beiden Charaktere sorgt dafür, dass ihr die Gasfallen von Caustic auf dem Armschild von Gibraltar platzieren könnt. Ja, alle sechs Gasfallen! Woraufhin der Verteidiger mit einem wahren Turm aus Fallen Jagd auf seine Gegner macht.

Die dadurch erschaffene Giftgas-Lanze schadet allen Feinden, die sich im Radius befinden. Gerade in engen Räumen oder dem sagenumwobenen Bunker erweist sich das mitunter als äußerst nützlich, da ihr mit den eigentlich stationären Gasbehältern eure Gegner einfach verfolgen könnt.

Die Entwickler von Respawn Entertainment sind also schon auf den Bug aufmerksam geworden. Doch ob und wann sie den Fehler beheben möchten, haben sie bislang noch nicht verraten. Bis es soweit ist, könnt ihr in „Apex Legends“ also noch auf die Noxgas-Lanze zurückgreifen.