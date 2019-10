Apex Legends - Kreative Community: Cryptos Fähigkeit wird jetzt zweckentfremdet

Einmal mehr kam die Community auf eine findige Idee, wie sich die neue Legende Crypto und seine Drohnen-Fähigkeit in „Apex Legends“ ideal einsetzen lässt.

Obgleich die Drohne von der neuen Legende Crypto im Normalfall für den Aufklärungseinsatz vorgesehen ist, haben die Spieler von Apex Legends mittlerweile eine neue Einsatzmöglichkeit gefunden, wie sie das technische Wunderwerk des Hackers einsetzen können.

In diesem Fall trifft es den sympathischen Robokumpel Pathfinder, dessen Fähigkeiten mit der Drohne harmonieren. Crypto kann seine Drohne frei über das Feld bis zu einem gewissen Abstand bewegen, also über den Boden schweben lassen. Es handelt sich demnach um ein fixes Objekt in der Luft. Und wo Objekte sind, ist der Pathfinder mit seinem Kletterhaken nicht weit.

Am Ende sind die Spieler nun darauf gekommen, die Drohne als Fixpunkt für den Pathfinder-Greifhaken zu verwenden und die Rechnung geht am Ende sogar auf. Im nachfolgenden Video demonstrieren die Spieler das Unterfangen. Der Pathfinder-Slingshot sucht wahrlich seinesgleichen:

Unklar ist, ob die Entwickler dies bei der Konzeption der Legende bedacht haben oder ob es sich hierbei nun um ein unvorhergesehenes Nebenresultat handelt. Dazu sei gesagt, dass es unzählige Möglichkeiten gibt, die sich auf die Bewegungsvielfalt der Charaktere beziehen. Im Grunde steckt die Karte voll von Anlaufpunkten und sogar für vertikale Bewegungsoptionen wurde gesorgt. Da wäre es eigentlich kaum verwunderlich, wenn dies als natürlicher Part einen gewollten Weg ins Spiel fände.

So oder so hat die Community erst einmal ihren Spaß mit den neuen Einsatzmöglichkeiten der beiden Charaktere. Was meint ihr dazu, passen die Fähigkeiten zusammen und würdet ihr die Komposition einmal ausprobieren?